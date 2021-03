Pronašao na očevom grobu novčić i staru kapu: Uveče mu pozlilo kad je otkrio tajnu staru 30 godina

Amerikanac Frenk Drekston (41) iz Alabame morao je da pije lijekove za smirenje kada je prošlog mjeseca obišao grob svog oca Džeroma.

Otac mu je preminuo u jesen 2020. godine od srčanog udara, iako je prethodno uspješno prevazišao i upalu pluća prouzrokovanu virusom COVID-19, piše ABC 7.

Frenk je imao jako tešku godinu jer je zbog koronavirusa mijenjao nekoliko poslova i smrt oca potpuno ga je pokosila. Kako vrijeme liječi sve, tako je i on početkom ove godine nekako pronašao način da nastavi dalje sa životom, okružen na farmi ljubavlju supruge i dvojice sinova.

Prije dvije sedmice priča o Frenku proširila se Alabamom kada je obišao očev grob, na kojem je zatekao jedan novčić i staru kapu. Ništa mu nije bilo jasno. Majka mu odavno nije bila živa, nije imao druge rođake niti je iko posjećivao grob Džeroma Drekstona, a onda je uveče otkrio sve.

“Pozvonio mi je telefon i s druge strane žice bio je stariji muški glas. Čovjek se predstavio kao Li i tada mi je saopštio da je on moj stric, odnosno rođeni brat mog oca, te da je on posjetio grob. Drhtala mi je ruka dok sam držao telefon. Nisam ni znao da je moj otac imao rođenog brata. Li mi je rekao da su se strašno posvađali prije tri decenije, dakle kad sam imao 11 godina, i od tada više nisu pričali. Nije mi ispričao zašto. Rekao mi je da je mog oca kome je bio stariji brat, volio najviše na svijetu, ali da ga je smrtno uvrijedio i učinio mu neke stvari preko kojih on nije mogao da pređe. Zvao sam ga da dođe kod nas”, rekao je Frenk za ABC 7.

Narednog dana stric ga je posjetio upoznavši cijelu porodicu.

“Odmah sam primijetio da mnogo liči na mog oca. Isto se i smijao i imao slične poštapalice. Novčić koji mu je ostavio dobio je od mog oca za jedan rođendan kao nagradu za neku opkladu i čuvao ga je cijelog života. Stara kapa je bila očeva. Kad su bili dječaci, stalno ju je gubio a stric mu je pronalazio po kući i dvorištu. Mnogo sam se rastužio. Kad je otišao, plakao sam kao malo dijete cijelo veče. Ne znam zašto mi otac nikad nije pričao o njemu, mada sam ga se odmah po liku sjetio iz djetinjstva. Samo nisam tad povezao da su bili rođena braća, bio sam dijete, zanimale su me druge stvari. Li je isto plakao dok je ručao s nama, pričao nam je svašta iz njihovog djetinjstva. Poručio nam je da čuvamo jedni druge, da je došlo vrijeme kad se nikad brže umire”, zaključio je Frenk Drekston, prenosi “Objektiv“.

