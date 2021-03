10 situacija koje siromašnima zadaju veliki stres, dok ih bogati i ne primjećuju

Svakodnevne sitnice, poput plaćanja kave prijatelju tijekom pauze na poslu ili posjeta benzinskoj postaji, stresne su situacije za siromašnije ljude jer zahtijevaju promišljanje, računanje, planiranje… Uglavnom, nisu jednostavne i automatske radnje kao kod bogatijih ljudi.

BuzzFeed je sastavio listu od deset stvari koje bogatiji ljude i ne primjećuju, a onima plićeg džepa izazivaju tjeskobu.

1. Ravnomjerna podjela kod plaćanja računa

Ako ste oduvijek živjeli lagodno i financijski sigurni, vjerojatno ne vidite zašto bi se o tome uopće razmišljalo. Ali ako krpate kraj s krajem, takve su vam situacije vjerojatno stresne. Naručili ste samo vodu i predjelo, a sad odjednom morate platiti i dio puno skupljeg jela koje su drugi za stolom naručili.

2. Točenje goriva do vrha

Kad živite od plaće do plaće, svaku kunu u glavi raspoređujete na osnove koje morate platiti ili kupiti pa se teško nađe nekoliko stotina kuna za puni spremnik goriva u autu. Umjesto toga, napunite ga otprilike koliko mislite da će vam biti dovoljno do iduće plaće i nadate se da niste pogriješili. prenosi “Index“.

3. Paljenje grijanja ili klime

Ako imate ograničen mjesečni budžet, paljenje klime ili grijanja moglo bi vam izazvati grižnju savjesti. Ako vam je hladno, umatate se u deke i slojevito oblačite, a ako vam je vruće… Vjerojatno će vam biti vruće i dalje. Mnogi će se jako loše osjećati zbog toga, ali ponekad ne postoji izbor.

4. Vožnja javnim prijevozom do posla

Oduzima puno više vremena i neusporedivo je manje ugodna od vožnje vlastitim autom, no oni koji si svoje vozilo ne mogu priuštiti itekako su navikli na gradski javni prijevoz koji imućnijima ne pada ni na pamet.

5. Vjenčanja

Odlazak dragoj osobi na vjenčanje može biti jako stresan ako nemate novca. Morate dati poklon, imati odijelo ili haljinu, platiti frizuru i šminkanje… A ako ste pozvani na momačku ili djevojačku, troškovima nema kraja.

6. Kupovina nečeg novog ako imate staro koje još može poslužiti

Odnosi se na veće izdatke, kao naprimjer na automobil, ali i na manje, kao što su cipele. Ni jedno ni drugo ne kupujete ako prvo još uvijek pali, a drugo ima potplat bez prevelikih rupa.

7. Provjera bankovnog računa

Bogati ljudi to rade sa zadovoljstvom i da provjere je li im sjela velika uplata koju očekuju, a povećat će njihov ionako velik budžet. Siromašniji će svoj račun provjeravati uglavnom nakon što im kartica bude odbijena na blagajni trgovine ili ako je neodgodiv trošak koji odgađaju već par mjeseci postao stvarno neodgodiv.

8. Blagdani

Svaki aspekt blagdana je skup. Troškovi puta rodbini, hrana, pokloni… Roditeljima je još dvostruko teže jer žele blagdane klincima učiniti posebnim. Za neke je to najljepše doba godine, a za neke izvor brige, stresa i financijskog opterećenja.

9. Plaćanje pune cijene

Kad nismo u dobroj financijskoj situaciji, a nešto jednostavno moramo kupiti, dat ćemo sve od sebe da to pronađemo na nekom popustu ili akciji. Ponekad će neki mjesecima pratiti cijenu nečega što moraju kupiti, dok se ne ukaže prilika da se uštedi koja kuna. Imućniji ljudi takvih briga nemaju.

10. Planiranje druženja s prijateljima

Druženja poput odlazaka na koncerte, u kino, restorane, kafiće ili grupni godišnji odmor mogu biti jako skupa. Jako je neugodno biti jedini u društvu koji si nešto ne može priuštiti.

Facebook komentari