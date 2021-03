Stvari koje muškarci žele u krevetu, ali se ne usude to reći

U ljubavnom klinču trebalo bi nam biti bitno obostrano zadovoljstvo. No ako uživate u tome da njemu pružite zadovoljstvo, donosimo što muškarci zapravo žele u krevetu.

1. I on želi “voditi ljubav”.

Seksologinja i seksualna terapeutkinja Shamyra kaže da je u svojoj praksi otkrila da će muškarci izraz ‘voditi ljubav’ obično upotrijebiti tek nakon što ga je partnerica upotrijebila. U praksi, kaže, i oni žele voditi ljubav, odnosno sporiji, intenzivniji i strastveniji seks.

2. Želi da ponekad i vi inicirate seks

Jedna od najčešćih pritužbi koju Shamyra čuje u terapiji parova je da muškarci u hetero vezama osjećaju da su uvijek oni ti koji moraju inicirati seks sa svojim partnericama.

– I muškarci vole da ih se zavodi, vole se osjećati željeno i privlačno – kaže Shamyra.

Iniciranjem seksa šaljete mu poruku da ga želite, što mu povećava samopouzdanje, dodala je.

3. Želi da budete glasni

– Ne suzdržavajte se od vikanja i stenjanja. Muškarci vole to čuti i to ih pali, a i za vas je oslobađajuće. Nemojte se suzdržavati ako se stvarno tako osjećate u nekom trenutku. Jednostavno je kao komunikacija, ali seksepilna – kaže Shamyra.

4. Želi da ste i vi aktivni

– Muškarci vole seks sa ženama koje u njemu aktivno sudjeluju – kaže Shamyra. Aktivno sudjelovanje znači samo usklađivanje njegovih pokreta s vašima, pomicanje kukova u ‘njegovom ritmu’ i stezanje mišića, a na tome možete raditi bez obzira u kojem položaju se trenutno nalazite.

Možete ga i stisnuti rukama i privući njegovo tijelo bliže vašem ili ga istražiti usnama – sve će mu to pokazati da i vi volite akciju.

5. Želi da komunicirate

Komunikacija je naravno dvosmjerna i on bi trebao isto tako s vama dijeliti svoje želje i maštarije. Ako on zna objasniti kako želi da ga dirate, pomaže ako ste i vi otvoreni i iskreni.

6. Želi isprobati različite položaje

Ako vam je misionarski položaj broj jedan i to par večeri u tjednu, bilo bi dobro napraviti nešto drugačije. Zbog toga je seks u hotelu tako privlačan, jer ljudi žude za novim stvarima. Nitko ne kaže da izađete iz svoje zone komfora da biste njemu udovoljili, ali ako vam se nešto čini privlačnim isprobajte to.

7. Želi da preuzmete odgovornost

Zamislite da je seks poput projekta, a cilj je dobiti 5 ili doživjeti orgazam. Ako je prošlo već par sati, a to se ne događa, preuzmite odgovornost za to i pokažite mu što da radi. Muškarcima je to seksi i vrlo rado će napraviti ono što vas izluđuje.

8. Želi da ste izravni

Iako se partner možda ponaša kao da točno zna što radi, nitko se nikad nije požalio na previše smjernica u krevetu. Nejasnoće ostavite za neke druge situacije i ne bojte se tražiti ono što stvarno želite.

– Recite mu kako je dobro kad nešto napravi ili ga podsjetite na tehniku ​​koja vam se ne sviđa – poručuje terapeutkinja Glorija Brame.

9. Želi vizualni podražaj

Za muškarce je ono što vide gotovo jednako važno kao i ono što dobiju, pa svakako pripazite na to.

– Jednom prilikom djevojka me odvela do ogledala kako bismo se mogli vidjeti u akciji. Bilo je to jako, jako seksi – prisjetio se jedan čitatelj.

Biti otvoren prema onome što vam se sviđa, čak i ako brinete što će netko o tome misliti, najbolji je način da se povežete. Nemojte se sramiti jer on može pomisliti da je “čudno” što vam npr. treba vibrator da dođete do vrhunca.

