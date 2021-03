10 najvećih tajni koje skrivamo od svojih cura i žena

1. “Moja djevojka nije se isprva svidjela mojim prijateljima.”

Kada sam započeo vezu sa svojom djevojkom, mojim se prijateljima ona uopće nije svidjela. Mislili su da je dosadna. I to nisu mislila samo dvojica mojih prijatelja, nego svi. Mislim da je problem bio u tome što se previše trudila kada je bila u njihovu društvu i što isprva nije bila svoja. Nakon što je provela više vremena s njima, svidjela im se i sada se s većinom dobro slaže. Nikada joj nisam rekao da im se isprva nije svidjela, a i ne vidim razlog zašto bih joj to rekao

2. “Ona mi je bila drugi izbor.”

U vrijeme kad smo se upoznali viđao sam se s jednom djevojkom koja mi se uskoro prestala javljati. Ona mi je ustvari bila prvi izbor

3. “I dalje za savjet često prvo pitam mamu.”

Često kada trebam s nekime razgovarati, obratim se mami, a ne svojoj supruzi. Nisam joj to rekao jer sam siguran da bi je to povrijedilo. Ona misli da sve prvo kažem njoj 4. “Ne volim kako moja supruga kuha.”

Moja žena ne kuha dobro. Skupa smo 12 godina i nikada joj to nisam rekao. Nekako mi se ne čini primjerenim da prigovaram njezinu kuhanju. Možda joj je čudno što se često ponudim da ja kuham, a možda misli da volim kuhati više nego što to zaista jest tako. Možda je i moja hrana grozna, pa oboje jedemo ono što nam se ne sviđa jer ne želimo povrijediti jedno drugo. To je na neki čudan način i slatko, zar ne?

5. “Varao sam svoje prijašnje djevojke.”

Prevario sam ženu s kojom sam bio prije svoje sadašnje djevojke. Moja bivša nikad nije doznala da sam zbog prevare prekinuo vezu (nisam se mogao riješiti osjećaja krivnje), a ni moja sadašnja djevojka ne zna za to, iako tvrdimo da jedno drugome govorimo sve. Ne bih želio da pomisli da bih je ikada mogao prevariti ili da mi ne može vjerovati,

6. “Nisam joj rekao točan broj žena s kojima sam spavao.”

Svojoj zaručnici nikada neću reći s koliko sam žena spavao. Nije me to ni pitala, ali brinem se da bi me mogla pitati prije nego što se vjenčamo. Ne znam bih li u tom slučaju izbjegavao odgovor, lagao ili nešto treće, ali ne želim da zna brojku koja je iznad prosjeka. Kada sam spavao sa svim tim ženama, nisam razmišljao o tome da bih jednoga dana mogao upoznati nekoga za koga ću željeti da bude jedina osoba s kojom ću spavati do kraja života

7. “Kad se družim s dečkima, nedostaje mi moja djevojka.”

Kada odem s dečkima na vikend, moja djevojka mi jako nedostaje, ali to nikome ne kažem. Mojim prijateljima to bi možda bilo patetično

8. “Prevario sam svoju djevojku.”

Prevario sam svoju djevojku jednom kada sam bio pijan. Nikada joj to nisam priznao i nema šanse da bi ona to mogla saznati na neki drugi način. Znam, grozan sam čovjek

9. “Svom najboljem prijatelju kažem – sve.”

Prijatelju kojeg poznajem cijeli život kažem sve, čak i stvari koje ne zna moja žena. Mislim da bi moja supruga bila ljubomorna kada bi saznala da postoji osoba koja o meni zna više od nje, ali mislim da je dobro da imam tako dobrog prijatelja kojem se mogu povjeriti. Naročito zato što puno toga o čemu razgovaramo ima veze s mojom ženom

10. “Nisam prebolio svoju bivšu.”

Još uvijek nisam u potpunosti prebolio svoju bivšu i nisam siguran da ću je ikada preboljeti,piše Zadovoljna.hr

