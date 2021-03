AKO PRIMIJETITE DA VAM DJECA SPAVAJU DUŽE NEGO OBIČNO, ODMAH REAGUJTE! Upozorenje doktora iz Tiršove

„Bebama uzrasta do dve nedelje potrebno je 16 sati spavanja, od dva meseca 13 do 15 sati, deci uzrasta od šest do 12 godina je neophodno od devet do 12 sati, kod tinejdžera osam do deset, a kod odraslih je dovoljno šest do osam sati“, kaže Čobeljić.

Postoje, navodi, i individualne razlike, pa kratkim spavačima su dovoljna tri do četiri sata noćnog spavanja.

„Dugim spavačima je neophodno osam do deset sati“, ističe Čobeljić.

Smatra da ako je vikend u pitanju, treba pustiti adolescente da se odmore ako je bilo naporno tokom škole, ali treba imati meru.

„Sve što je ekstremno nije adekvatno. Ako to prelazi u hipersomniju, ako se beži u san, tu treba reagovati, uočiti da je to promena u odnosu na raniji period, to treba podeliti sa tinejdžerom, razgovarati, videti da li je nešto iza toga, pokazatelj nekog stresa i slično“, dodaje Čobeljić.

Neispavanost može, navodi, ukoliko se radi o hroničnoj nesanici, da se na kratkotrajom nivou odražava na zamor, smanjenu efikasnost u obavljanju svakodnevne aktivnosti. prenosi “Informer“.

