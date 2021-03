OVA DJEVOJKA JE USPJELA DA SKINE 45 KILOGRAMA ZA 10 MJESECI: Danas je ni prijatelji ne prepoznaju, a ovo je njena tajna!

Izabel Odet, danas preduzetnica, bila je punačka i kao dete. Hranila se brzom hranom, i za ručak i za večeru, a problem sa gojaznošću nastavio se i u tinejdžerskim godinama. Najveću težinu dostigla je 2016. godine, kada je imala 101 kilogram.

“Odrastala sam sa velikim viškom kilograma, pa su me deca nazivala pogrdnim rečima u osnovnoj školi. Kada sam odrastala, mama je puno radila i nije imala vremena da kuva, pa smo se hranili kako smo stigli. Uglavnom je to bila brza hrana. Kada sam odrasla i sazrela, shvatila sam da je moje zdravlje ugroženo na prvom mestu, a bilo me je stid da se skinem na plaži. Kada sam stigla do više od 100 kilograma, shvatila sam da moram da promenim sve”, ispričala je Izabel.

Da bi se skinuo ovoliki broj kilograma, potreban je fokus, potpuna posvećenost, disciplina, kaže Izabela. Ona se fokusirala na zdravu ishranu i vežbanje, i sada ima 56 kilograma, zdrava je, pokretna, zadovoljna.

Podelila je i savete kako bi pomogla drugima na ovom putu:

1. Otkrijte motivaciju

Da biste promenili nešto, potrebno je shvatiti da morate uraditi nešto povodom situacije u kojoj ste. Budite iskreni prema sebi, stvarno iskreni. Nije dovoljno da znate da nešto morate da promenite, potrebno je da to želite. Morate biti motivisani.

“Odrasla sam uz dvoje sjajnih roditelja koji su me učili da nije važno šta drugi govore. Ali, i pored toga, ja sam se očajno osećala. Znala sam da moram da uradim nešto ali nisam imala motivaciju. Tog leta 2016. godine otišla sam na more, i tu je sve počelo. Grozno sam se osećala na plaži, to je bio taj momenat u kome sam znala, želela i odlučila da nešto promenim”, kaže Izabel.

2. Sami donosite odluke

Oduke o životu moraju biti vaše, ničije tuđe. Ako čekate da vam drugi ljudi kažu da je vreme za promenu, to vreme možda ne dođe. Samo vi znate šta je vama potrebno i šta treba da uradite.

“Vi imate svoj glas, svoj mozak, svoju priču, svoju viziju. I napravite plan kojeg ćete se držati”, kaže Izabel.

3. Pratite svoju strategiju, ne odstupajte

“Nije bilo uvek lako. Ponekad, samo bi mi došlo da pojedem sve što mi se jede i odustanem, ali znala sam da sam snažnija od svojih misli. Mama bi donosila picu posle posla ali ja bih to videla kao lošu hranu i odbila bih. Gubljenje kilograma je mnogo više od fizičke transformacije. Mnogo toga je u glavi. Morate biti jaki da kada čujete taj mali glas koji kaže da hoće čokoladu, vi kažete da ste vi šef”, objašnjava Izabel i dodaje da je 80 odsto posla u kuhinji, 20 odsto u teretani.

4. Držite se svoje vizije

Ako pokušavate mnogo stvari odjednom, možda nećete uspeti nijednu da uradite, već ćete se osećati konfuzno, razočarano, iznervirano.

“Ako sam ja mogla da izgubim 45 kilograma za 10 meseci, možete i vi. Ponosna sam na to što sam ostvarila. Moja misija je sada da osnažim i druge da urade nešto za sebe. Pozitivan stav je jako važan. Svi su prelepi i niko nije bolji od drugog. Uradite samo ono što vi mislite da je vama potrebno”, kaže Izabel, prenosi Stil

