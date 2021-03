Dečko ju ostavio zbog debljine, a onda je ona izgubila čak 65 kg

Nakon prekida s partnerom koji ju je ponizio zbog težine, Josie, iz Los Angelesa, je počela vježbati i tako gubiti kilograme. Težila je 137 kg, a nakon dvije godine došla je do 70 kg

Bila sam djevojka koju moj bivši nije želio, a sada sam postala djevojka koju ne može imati, rekla je Josie iz Los Angelesa. Bila je u trogodišnjoj vezi prije nego što ju je partner bez razloga ostavio. prenosi “Index“.

– Jednostavno više nije želio biti sa mnom. To me motiviralo da smršavim i tako mu se osvetim, ali uskoro sam zavoljela treninge i to više nije bilo osvetničko ‘putovanje’ – ispričala je Josie koja je izgubila 64 kilograma.

Težila je 137 kg, a nakon dvije godine došla je do 70 kg. Dva tjedna nakon prekida počela je vježbati. Angažirala je osobnog trenera koji ju je naučio osnovama.

– Počela sam jesti zdravije, vježbala sam svaki dan i bila fizički aktivnija – dodala je.

Podijelila je i što joj je bilo najteže tijekom ovog ‘putovanja’.

– Najteže je bilo shvatiti koliko su ljudi bili draži prema meni kako sam mršavjela. Prije me nitko nije primjećivao kao da nisam postojala. Društvo ponekad može biti oštro – priznala je.

Otkrila je i kako se njezin život sada vrti samo oko kondicije.

Postala sam trenerica i cilj mi je pomoći drugim ženama da postignu svoje ciljeve. Korak po korak. Također, volim aktivnosti na otvorenom poput planinarenja – otkrila je.

Ako ste ikada željeli smršavjeti ili jednostavno niste bili zadovoljni svojim tijelom, Josie za vas ima nekoliko savjeta.

– Moj bi savjet bio: ‘zapitajte se zašto želite smršavjeti.’ ‘Kad pronađete pravi razlog, počnite mijenjati svoju dnevnu rutinu. Najteže je započeti, ali jednom kad krenete, zaljubit ćete se u taj proces. Ali, što je najvažnije, nikada ne dopustite da vas itko i bilo što obeshrabri – rekla je Josie i dodala kako su njoj trebale otprilike dvije godine da prirodno izgubi 65 kg. Sada je na putu da postane bodybuilderica, piše Bored Panda.

