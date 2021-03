Muž pokušava “motivirati” suprugu na gubitak kilograma nazivajući je Miss Piggy

Važno je imati podršku ljudi oko sebe da biste se mogli nositi s tim osjećajima. Osobito ako istovremeno morate žonglirati s brigom o novorođenčetu, starijoj djeci, uspavljivanju, neravnotežom hormona i činjenicom da se morate naučiti kako prihvatiti vlastito tijelo koje se promijenilo.

Posljednje što mamama s postporođajnom depresijom treba jest da netko ruši njihovo samopouzdanje, kojeg im vjerojatno ionako već nedostaje. Upravo se s time morala nositi jedna mama nakon što se mužu povjerila o svojim osjećajima.

Prema njezinim riječima, rodila je u listopadu te se nakon toga neuspješno borila s gubitkom kilograma. To joj je otežavala i postporođajna depresija.

Zbog činjenice da kod kuće ima malu bebu, ali i drugu djecu, rijetko može izdvojiti vrijeme za sebe. Štoviše, većinom nema snage ni za ustajanje iz kreveta, a kamoli za vježbanje.

“Rekla sam te stvari svom partneru i premda je rekao da razumije, mislim da me ne razumije”, požalila se autorica objave na Redditu.

Osim toga, čini se kao da se osobito trudi povrijediti je.

“Iako to ne govori direktno, zbija šale i indirektno komentira da sam lijena te da ga više ne privlačim. Prošlog tjedna sam se slomila pred njim jer ne uspijevam smršavjeti, a on je rekao da će me pokušati potaknuti jer me voli”, piše dalje.

No, čini se da on ima neobične metode motivacije. Od tada ju je počeo nazivati “Miss Piggy” i potaknuo je sve svoje prijatelje, obitelj, pa čak i djecu da je tako zovu.

“Mrzim ovaj nadimak, ali on kaže da bi me to trebalo motivirati na mršavljenje”, napisala je mama te dodala: “Mislim da stvarno vjeruje da će mi to pomoći.”

Tako su joj tijekom jedne večeri djeca odjednom počela roktati.

“Frustrirano sam počela vikati na svog supruga”, priznala je, objašnjavajući: “Imamo pravilo da ne vičemo pred djecom, ali zbog karantene smo gotovo stalno s djecom i osjećam se tako odbačeno.” prenosi “Index“.

Nakon što je podigla glas, djeca su počela plakati, a suprug je za sve okrivio nju.

Pitala je korisnike Reddita misle li da je pretjerala, ali većina je bila na njezinoj strani.

“Učiti djecu da ponižavaju druge kako bi ih motivirali da izgube kilograme je toliko pogrešno”, napisao je jedan.

“Ovo je nasilje. Što nije u redu s vašim partnerom?”, šokirano je pitao drugi te dodao: “To je okrutno. Ovakva sr*nja uzrokuju poremećaje prehrane. Zaslužujete bolje.”

“Vaš suprug jednostrano je odlučio da vas samo… počne uznemiravati i nagovorio je vašu djecu da sudjeluju. To je zlostavljanje, a za to nema opravdanja. Čak i ako mu je namjera pomoći, još uvijek je to temeljno kršenje vašeg ljudskog postojanja i prava da se osjećate ugodno u svom domu. A što se tiče vašeg vikanja – što je mislio da će se dogoditi? On je taj koji vas je odlučio gurnuti do točke vikanja i nije pošteno kriviti vas za neizbježnu emocionalnu reakciju”, složio se treći.

