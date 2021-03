9 kvaliteta koje krase uspješnu ženu

1.Uspješne žene su uspješne jer znaju kako da odrede prioritete i kako se ne nervirati sitnicama. Trude se biti produktivnima, ali su svjesne da postoje samo 24 sata u danu i da je ponekad nemoguće ispuniti svaku stvar sa liste popisa obaveza.

2. Redovno vježbaju; Briga o vašem tijelu bi trebala biti glavni prioritet. Ako ujutro trčite čim ustanete ili se bavite jogom, to će vam omogućiti vrijeme da razmislite o danu koji je pred vama i uliće vam osjećaj smirenosti i postignuća. Fizička aktivnost takođe ublažava stres i gradi energiju, omogućava vam da dan prođete u boljem raspoloženju.

3. Provode vrijeme sami; Žene sebi trebaju postaviti prioritet, a jedini način da to učine je da zakažu na nekim stvarima kako bi otišle na pedikir, masažu, ostale duže u krevetu ili čitale dobru knjigu. Uspješne žene znaju važnost i vrijednost vremena samog za sebe i stavljanja radnih i kućnih obaveza ponekad na čekanje.

4. Čitaju/gledaju vijesti; Uspješne žene brinu o onome šta se dešava u svijetu i oko njih i uvijek se pobrinu da budu u toku sa onim šta se dešava. One mogu sa lakoćom razgovarati o nedavnim događajima, drugim riječima, dobro su informisane i zaokružene. 5. Ne boje se isprobavanja novih stvari; Žene koje su u stanju izaći iz zone komfora i isprobaju nove stvari su uspješne i svojoj karijeri i ličnom životu.

Ako ostanete u rutini, riskirate da postanete stagnirajući i samozadovoljni. Neuspješne žene-strah im ne stoji na putu. Ponekad može biti stresno ili zastrašujuće, ali žene koje preuzimaju stvari koje za njih nisu „normalne“ ističu se na dobar način. Uz to, obogaćuju svoj život na milion različitih načina! 6. Ne kasne; Uspješne žene ne kasne. Nikad se ne ušunjaju na posao i ne pravdaju zbog gužve u saobraćaju.

Dolaze ranije i pripremljene. One planiraju svoj život od prvog sastanka do sastanka za kafu ili vremena da prezalogaje nešto. 7. Imaju podršku; Žene se ne penju same već imaju prijatelje koji im pomažu na tom putu. Prijatelje da razgovaraju o napornom danu, prijatelje sa kojima će plakati zbog prekida i prijatelje koji su spremni da ih saslušaju,piše Infpult

Trebamo prijatelje da nam pomažu kada padnemo i bodre nas kada smo gore. 8. Vole ono šta rade; Uspješne žene strastveno vole ono što rade. Vole svoj posao, svoj život, vole svoju djecu. One ulažu 100% u sve što rade. Ako nisu strastvene u onome što rade, prestaju to raditi i pronalaze nešto što u njima podstiče strast. 9. Vjeruju u sebe; Ako žena ne vjeruje u sebe, a ko će drugi? Uspješne žene kroz svoj život hodaju uzdignute glave jer znaju svoju vrijednost i ono što iznose na sto.

