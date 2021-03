“Svekrva me ošamarila prvi dan kada sam došla u njenu kuću”

Nisam mogla da vjerujem… rekla sam da ću ostati jer volim njenog sina, a ona mi je tada pružila ruku i tražila da je poljubim u nju, te da kleknem pred njom.

Od tada je prošlo 5 godina, 5 godina sam u braku i moja svekrva me sada vjerovali ili ne drži kao malo vode na dlanu, bolja mi je od moje rođene mame.

Kada sam u “svađi” sa mužom, NJENIM SINOM, ona staje na moju stranu. Ne mogu vam opisati kakav odnos imamo, prosto nevjerovatno,piše Novi.

Testirala me, moju ljubav prema njenom sinu, na malo je reći čudan i okrutan način, ali nakon svega to joj i ne zamjerim, ustvari davno sam prestala da joj to zamjerim. Koliko je jak i dobar naš odnos najbolje će opisati sljedeće dvije riječi… VOLIM JE! Da volim moju svekrvu i nakon mog muža ona je nešto najbolje što mi se dogodilo u životu.”

