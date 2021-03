Godinu dana vuče Covid-19: “Evo zašto mi je od svega najgore – tuširanje”

Najgori dio godine dana neprekidnih simptoma, jest količina kose koju je izgubila. U augustu je rekla da je to bilo kao da je bacila malo ptičje gnijezdo kose.

Sada tvrdi kako se mora psihički pripremati svaki put prije tuširanja jer, naravno, uvijek postoji opasnost da će nakon pranja kose izgubiti još pokoji grumen vlasi.

Ova majka četvero djece rekla je da su ona, njezin suprug i njihov 18-godišnji sin među sve većim brojem ljudi koji pate od onoga što se naziva dugoročnim Covidom ili dugim Covidom.

Iako stručnjaci još uče o ovome stanju, kažu da čak i oni s blažim slučajevima mogu imati simptome koji traju mjesecima.

Mandel je rekla da su se okus i miris kod njezina sina poboljšali, ali nisu se u potpunosti opporavili, dok njezin suprug, liječnik, još uvijek osjeća trnce po tijelu, otežano disanje i moždanu maglu

Nakon godina aktivnoga života, Mandel je prije tri sedmice rekla da joj je dijagnosticirana astma. Iako njezini ljekari nisu sigurni je li virus uzrokovao ovo stanje, ona kaže kako otežano diše još od prvog dana kada je osjetila simptome infekcije. prenosi “Radiosarajevo“.

“Samo sjedim i gledam TV, a svejedno ponekad ne mogu udahnuti”, rekla je u razgovoru za CNN i dodala kako se mora tjerati da uloži više energije, prenosi Net.hr.

Dugi Covid još je uvijek misterij, ali ljekari kažu da svakim danom uče sve više.

