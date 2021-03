Drama u studiju: Veliki ekran u programu uživo pao na voditelja

Riječ je o novinaru Carlos Orduzu, kojem je tokom direktnog prijenosa programa, veliki TV panel pao na leđa i oborio ga na sto koji je bio ispred njega.

Na svu sreću Orduz nije povrijeđen.

On se oglasio i na društvenim mrežama, gdje je to potvrdio.

“Svima onima koji mi pišu i pitaju kako sam nakon nesreće koja se dogodila sinoć, moram kazati da sam dobro. Hvala Bogu svi medicinski pregledi i ostalo su pokazali da povreda osima modrica nema”, poručio je on. prenosi Radiosarajevo

Horrible! #ESPN anchor #CarlosOrduz reassures viewers he is fine after being hit by falling set piece only a bruise and blow to the nose (no fracture) #espnradiocolombia pic.twitter.com/y9tYu4XcWC

— sudhakar (@naidusudhakar) March 11, 2021