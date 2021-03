Šta se događa s tijelom kada jedete grožđice

Grožđice bi stoga valjalo uključiti na popis za kupnju, a portal Eat This pobrojao je pet stvari koje se događaju u tijelu nakon jedenja grožđica.

Pomoć kod zatvora

Vjerojatno zdravstveno najpoznatija stvar u vezi grožđica je ta da pomažu kod zatvora. To može imati veze s činjenicom da se samo 1/4 šalice grožđica može pohvaliti s oko 2 grama vlakana, što je oko 7% dnevne vrijednosti za većinu ljudi. Međutim, vaši individualni zahtjevi za vlaknima ovise i o vašoj dobi i spolu.

Na primjer, žene do 50 godina trebale bi težiti svakodnevnom unosu 25 grama vlakana, dok bi muškarci u istom dobnom rasponu trebali imati 38 grama dnevno. Ako imate problema s probavom svakako bi bilo dobro ujutro u jogurt ili žitarice usipati malo grožđica.

Smanjivanje rizika od anemije

Anemija, koja je uzrokovana nedostatkom željeza, jedan je od najčešćih nedostataka minerala u organizmu u svijetu. Njome je pogođeno više od četvrtine svjetske populacije. Anemija se javlja kada se broj crvenih krvnih zrnaca i sposobnost vaše krvi da nosi kisik smanji, što može ostaviti osjećaj umora i slabosti. U nekim slučajevima može čak i oslabiti rad mozga.

Osim uzimanja dodatka željeza, razinu željeza možete povećati i prehranom. Iako grožđice nisu najbogatiji izvor željeza, pola šalice suhog voća sadrži oko 7% preporučene dnevne količine za žene u dobi od 19-50 godina (18 miligrama) – koje su uglavnom izložene riziku od nedostatka željeza zbog menstruacije, mogu pomoći kod reguliranja željeza.

Povećanje razine energije

Budući da grožđice sadrže priličnu količinu šećera, šaka grožđica mogla bi biti izvrtan izvor energije. Najbolje ih je pojesti ujutro natašte ili prije treninga za koji vam potrebna dodatna energija.

Smanjenje rizika od srčanih bolesti

Grožđice su pune antioksidansa, odnosno fitonutrijentima poznatim kao fenoli i polifenoli. Ovi antioksidanti mogu pomoći u uklanjanju slobodnih radikala iz krvi, što je važno jer oni mogu oštetiti vaše stanice i DNA. To može dovesti do velikih zdravstvenih komplikacija, uključujući bolesti srca, pa čak i rak.

Povišenje šećera u krvi

Nažalost grožđice imaju i jednu manu. Kao što je navedeno ranije u tekstu, one su bogate šećerom i dok to u nekim situacijama može biti korisno, kod ljudi s dijabetesom baš i nije dobro. Naime, u 1/4 šalice grožđica ima 26 grama šećera. Ljudima s dijabetesom, pogotovo dijabetesom tipa 2, to bi moglo povećati rizik od hiperglikemije, odnosno previsokog šećera u krvi. Stoga, dijabetičari bi trebali ograničiti količinu pojedenih grožđica.

Facebook komentari