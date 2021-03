POZNATI BH. PJEVAČ POBIJEDIO KORONU: “DA SAM SE RAZBOLIO U BIH, NE BIH PREŽIVIO

Danas ovaj pjevač živi u Beču, u Austriji, a tu je od početka devedesetih godina. Iza njega je 40 godina karijere, a naš povod da ga kontaktiramo nije nažalost nova pjesma, već informacija koju smo dobili da je Rifat jedva preživio koronu. Neki su pričali da ga je ta bolest zadesila u Bosni, međutim Tepić to negira.

-Bolest me zadesila u Beču i ne daj Bože da je bilo u Bosni, jer siguran sam da dole ne bih preživio. Imao sam jako, jako nezgodne simptome, koronavirus napao je svaki dio moga tijela, najviše mi je udario u noge. I dan danas osjećam posljedice u nogoma, ne mogu uopšte dugo da hodam. Opet ponavljam, sreća pa sam bio u Beču, gdje je medicina na visokom i zavidnom nivou, inače da nisam, danas ne bi vodili ovaj razgovor. Da li hodao deset ili sto metara bolovi su tu. Imao sam vjeru u Boga, i u tim momentima sam razmišljao, ako mi je suđeno da me korona dokrajči, onda će tako i da bude. Kada me jednu večer sin zvao da me pita kako sam, ja sam mu odgovorio, da ako osvanem ujutro, onda ću i preživjeti. I, eto još sam tu, ali ovo je bolest, virus koji ne prašta i kojeg svi moramo da se čuvamo. Osuđujem sve one koji to negiraju i pričaju da ne postoji

Opet ću se ponoviti, pa ću reći da živim u jednoj sasvim dobro uređenoj državi pa u njoj niko neće ostati na ulici ili biti gladan. Nisam nešto uštedio za te neke teške dane koji su došli nama svima, ali ne gladujem, ne smrzavam se, imam krov nad glavom. Naravno, ne razbacujem se, ali novca uvijek ima za neki normalan život. Svih ovih godina u Austriji sam uplaćivao penzijsko, socijalno i zdravstveno osiguranje, pa ću ubrzo i u penziju piše Express

Facebook komentari