Dehidracija može biti opasna, a ovo je najbolja opcija kako je izbjeći

To dovodi do dehidracije, a kad razina tekućina u organizmu padne na opasne razine, to može dovesti do zdravstvenih komplikacija poput toplinskog udara, grčeva, iscrpljenosti…

Problem dehidracije javlja se u svim godišnjim dobima. Zimi često ne pijemo dovoljno vode jer ne osjećamo žeđ dok nam ljeti treba više tekućine kako bismo podnijeli visoke temperature.

Redovno pijenje vode, tople ili hladne, održava organizam zdravim, no želite li izbjeći dehidraciju, topla voda je bolja opcija, piše Times of India.

Zašto je topla voda bolja za dehidraciju?

Oko 70% našeg tijela sastoji se od vode i kako bi sve tjelesne funkcije radile kako treba, moramo zadržati razinu tekućine u tijelu. Voda pritom podmazuje zglobove, stvara slinu i šmrklje, pomaže regeneraciji kože, regulira tjelesnu temperaturu i čisti toksine iz tijela.

Temperatura vode pak utječe na probavu, cirkulaciju, pa čak se dovodi u vezu s glavoboljom. Ako ste posebno zabrinuti za dehidraciju, onda je topla voda bolja opacija.

Premda se čaša hladne vode u ljeto čini poput spasa, neće pomoći u hidraciji poput tople vode. prenosi “N1“.

Osim toga, čaša tople vode može pomoći i kod nekih drugih problema. Ako se pije prije obroka, poboljšava probavni proces. Ako ste prehlađeni ili imate gripu, topla voda, odnosno čaj pomoći će u borbi protiv balterija.

Koliko vode dnevno je potrebno?

Potreba za dnevnim unosom vode razlikuje se od osobe do osobe. Neki organizmi zahtijevaju više tekućine, a neki manje, što također može ovisiti o zdravstvenom stanju. Prije nego što odlučite piti više vode, procijenite u razgovoru s obiteljskim liječnikom koliko bi vam vode dnevno otprilike trebalo.

Generalno, zdravoj osobi se preporuča oko 8 čaša vode dnevno. Međutim, znanost to nije dokazala.

Preporuka HZJZ-a

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe važnost pijenja vode. Čak i sasvim mala dehidracija može uzrokovati glavobolju, opći umor ili manjak koncentracije. Povećanjem stupnja dehidracije povećava se i rizik po zdravlje, pišu.

Zdravstvena preporuka je piti 0,3 dl vode/kg tjelesne mase dnevno što znači da osoba od 60 kg treba popiti malo manje od dvije litre vode dnevno, osoba od 80 kg malo ispod 2,5 l dok dijete od 25 kg treba popiti oko 7,5 dl vode, dodaju na svojoj stranici.

