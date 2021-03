ASTROLOZI OBJAVILI MJESEČNI HOROSKOP ZA APRIL, EVO ŠTA VAS ČEKA: Ovaj znak će imati NAJVIŠE SREĆE

Ovan

Posao

Do 20. aprila se nalazite u periodu vladavine vašeg sazvježđa. To u vama budi jaku pokretačku snagu i potrebu za dokazivanjem. Čitav april je povoljan za dogovore i susrete, gdje ćete znati da iskoristite dati momenat. Već početkom aprila, mogli bi napraviti veći zaokret u svojoj karijeri. Svakako vam se pružaju nove mogućnosti, puni ste ideja.

Ljubav

U april ulazite sa vladarem vašeg astrološkog polja ljubavi u vašem sazvježđu. U vama raste optimizam, jasno znate šta želite u vezi koja traje. Vi ste ti koji pokrećete nove kontakte i ljubavna dešavanja. Početkom aprila dolazi do naglih ulazaka u vezu. U trenu vas obuzima oduševljenje i jaka želja za spajanjem sa određenom osobom, da bi potom neočekivano došlo do potpunog gubitka interesovanja. To je dobar znak, nećete gubiti vrijeme za nešto što nema perspektive. Automatski se okrećete ka nekom drugom i to sve dok ne pronađete osobu koja će vas trajno privući. April je idealan za ulazak u vezu sa osobom koja vam u mnogo čemu odgovara. Poslije prve nedjelje aprila, biće vrlo aktuelne tajne ljubavi i ljubavi sa osobama koje žive u inostranstvu. Početkom mjeseca bi moglo doći do zahlađenja odnosa u dugim vezama, da bi već od 10-og uspjeli da prevaziđete teškoće i učvrstite vašu ljubav.

Zdravlje

Tokom aprila više obraćate pažnju na zdravlje. Usmjeravate se ka zdravom načinu života.

Bik

Posao

Bikovi će se uglavnom posvetiti rješavanju problema iz prošlosti. To bi mogli biti vrlo uspješni pokušaji, pod uslovom da ne ulazite u sukobe. Do kraja prve nedjelje aprila, mogli bi uskladiti svoje želje i mogućnosti, gdje bi imali veliku podršku ženske osobe ili osobe suprotnog pola koja prema vama gaji emocije. Što prije raščistite prošlost, prije ulazite u jedan vrlo udoban i uspješan period. prenosi “Novi”

Ljubav

Početkom aprila donosite zaključak u vezi partnera ili simpatije, sa kojim ste došli u kontakt preko prijatelja. Ako vam smeta neka bitna razlika među vama, što bi mogla biti i razlika u godinama, dajte još vremena i sebi i partneru. Pošto idu uticaji koji vam daju velike šanse da se kroz vrijeme koje dolazi, krajem mjeseca u potpunosti pronađete sa ovom osobom. Sredinom mjeseca bi lako mogli ući u tajnu vezu. Sve što je tajno biće vam interesantnije. U jednom momentu bi se mogli dvoumiti između uticajne, možda zauzete osobe ili nekoga ko je razveden. Biće tu i pokušaja pomirenja i to u drugom dijelu mjeseca. Do kontakta ili susreta sa bivšim partnerom, dolazi već početkom aprila. Posljednja nedjelja je odlična za novi početak i to sa osobom koja je po vašem ukusu. Pojavljuje se i jedna mlađa ili mladolika osoba. Važne dogovore sa bračnim partnerom ostavite za drugi dio aprila.

Zdravlje

Posvetićete se svom zdravlju, raditi na imunitetu i oporavku. Više ćete vremena naći za sebe i odmor.

Blizanci

Posao

Blizanci su tokom aprila vrlo posvećeni novcu. Sve što vam može donijeti dobru zaradu, nalazite načina kako da sprovedete do kraja. Biće vam vrlo interesantno, a pri tome korisno. Poslije prve nedjelje aprila, uspostavljate mnogo bolje odnose na radnom mjestu. To je i vrijeme kada bi na lakši način mogli doći do zaposlenja, ako radite na tome.

Ljubav

Kada je ljubav u pitanju, mnogi od vas razmišljaju o staroj ljubavi. Svakako da je naglašeno sve ono što u sebi ima neku simboliku prošlosti. Početak mjeseca je vrlo povoljan za pomirenja. Baš vam je to potrebno, kako bi konačno potvrdili da li je ta osoba za vas ili ne. Uspješno pomirenje ubrzano vas vodi ka zajedničkom životu. Početkom mjeseca, putovanja mogu donijeti jednu vrlo neobičnu i uzbudljivu ljubavnu priču. Većim dijelom mjeseca, želite da se ostvarite sa novim partnerom, koji bi vam uzvratio emocije, na vaš način. To je romantična, ali vrlo razgovorljiva osoba. Mladolika ili mlađa. Preko svih poslovnih aktivnosti ili rješavajući neka bitna životna pitanja, omogućava vam se novi početak. Krajem mjeseca, lako bi mogli ući u tajnu vezu, koja bi bila vrlo uspješna. Izbjegavajte sukobe u braku ili dugoj vezi, posebno početkom mjeseca. Kako april bude odmicao, vraća se sklad u vaše odnose.

Zdravlje

Početkom mjeseca biste lako mogli zaraditi neki virus. Više pažnje posvetite svom zdravlju, kako bi se lakše izborili sa lošim navikama.

Rak

Posao

Rakovi će biti maksimalno posvećeni svojoj karijeri, promjenama, dobitku zaposlenja i svemu onome što vam donosi lakši način života. Mnogo toga ste sagledali u prethodnim mjesecima i nećete propustiti date prilike. Izuzetno je dobar period za odlazak u inostranstvo, da li službeni put ili početak rada i života u inostranstvu.

Ljubav

Mnogim pripadnicima ovog sazvježđa će prošlost ponovo vratiti interesovanja. Da li je to stara ljubav ili simpatija, svejedno. Nešto tu nije dovršeno, nešto vas stalno navodi na ono što ste već jednom doživjeli a donelo vam je mnogo sreće. Početkom aprila vam se preporučuje samo kontakt i početak komunikacije sa osobom iz prošlosti. Ne pokušavajte brza pomirenja. Baš kroz druženje i to u društvu starih prijatelja, do uspješnog pomirenja dolazi u drugom dijelu aprila. Tada bi mogli ući u novu vezu sa partnerom koji vas u mnogo čemu podsjeća na staru ljubav, koja je na vas ostavila veliki trag. Pravo osvježenje bi bila osoba koja nosi uniformu ili se bavi krajnje neuobičajenim poslom. Značajne ljubavne priče kreću na fakultetu. U dugim vezama ili u braku, ljubomora bi mogla napraviti veći sukob, ali i razdvajanja. Ako ovo uspješno prevaziđete ili ne pokrenete, učvrstićete vašu vezu.

Zdravlje

Pratiće vas dobro raspoloženje i velika želja da radite na svom spoljašnjem izgledu.

Lav

Posao

Viši ciljevi na kojima su Lavovi već nešto započeli, uspješno će okončati najkasnije do kraja mjeseca. U april ulazite sa jasnim mislima, već ste se pronašli i stabilno idete ka velikim pozitivnim promjenama. Ovo je tek početak velikog preporoda, ali pod uslovom da ste svoju unutrašnju energiju okrenuli ka pozitivnom.

Ljubav

I na ljubavnom planu znate šta želite i šta bi vas usrećilo. Ovo bi mogao biti presudan period za brakove i duge veze. Sve ono što vam je unosilo nemir od strane vašeg partnera, prvo ćete pokušati da promijenite. Ovaj put ste mnogo stabilniji i mudriji. Ako ne dođe ni do kakvog poboljšanja u odnosima, većina vas će definitivno staviti tačku i krenuti dalje. Slobodni pripadnici ovog sazvježđa, na svaki način na sebe skreću pažnju, kako bi osvojili osobu koja im se dopada. Ne pretjerujte previše, imajte mjeru, ako želite ulazak u bitnu ljubavnu priču. Sve zavisi od vašeg načina razmišljanja i pristupa dragoj osobi. Naravno, vi ste ti koji biraju i pokreću ljubav. Sjajnu ljubav mogli bi pokrenuti sa osobom koja je iz inostranstva ili često putuje. Na vama je da tokom aprila budete vrlo izbirljivi i okrećete se isključivo ka uspješnim osobama. Ne birajte po ljepoti.

Zdravlje

Oblačite se u skladu sa vremenskim promenama, kako bi se zaštitili od prehlade ili upale uha. Izvjesne su glavobolje.

Djevica

Posao

Do kraja prve nedjelje aprila, preporučljivo vam je da dovršite sve ono što ste započeli u prethodnom mjesecu. Imaćete podršku od strane žena sa kojima radite. April vam je povoljan za timski rad, udruživanja, kao i za potpisivanje novog poslovnog ugovora. Imate dobar predosećaj, na koju stranu bi trebali da se okrenete, kako bi bili uspješniji.

Ljubav

Kod većine Djevica je još uveijk aktuelna stara ljubav. Događaji iz prethodnog mjeseca su vam pokrenuli ovakva osjećanja, premda ste već bili na dobrom putu da staru ljubav zaboravite. Najvjerovatnije je došlo do nenadanog susreta na javnom mjestu ili ste dobili informacije koje su vas obradovale. Do kontakt dolazi početkom mjeseca, a za pomirenje ćete još malo sačekati. Početkom mjeseca pokreću se ljubavi sa uniformisanom osobom ili sportistom, koga ste već imali priliku da upoznate. Razvedene osobe početkom mjeseca ulaze u vezu sa osobom koja će im adekvatno uzvratiti i kroz emocije, ali i kroz komunikaciju, očekivanja u ljubavi… To je osoba koja je dugo bila usamljena, željna ljubavi i spajanja. Sve do kraja mjeseca je sve odlično na ljubavnom planu, ukoliko ste usamljeni. Kako vreme odmiče, sreća vam je naklonjenija.

Zdravlje

Budite odmjereni u svemu što radite tokom svakodnevice. Svako pretjerivanje donosi vam različite tegobe.

Vaga

Posao

Većim dijelom Vage će biti neodlučne tokom ovog mjeseca. Vraćaju vam se neki stari strahovi, da ne napravite pogrešan izbor. Što prije ovakav osjećaj prevaziđete, spremno prihvatite objektivna dešavanja, mogli bi mnogo toga promijeniti u svoju korist. Već od prve nedjelje vam je omogućeno da uspostavite dobar kontakt sa saradnicima, što bi vam donijelo njihovu iskrenu podršku.

Ljubav

Početak aprila vam omogućava brži ulazak u vezu sa osobom koja je već duži period prisutna u vašoj blizini, a dopada vam se. Uspješno se prevazilazi sukob koji je izazvao kratkotrajno odvajanje sa partnerom. Već ako ste razdvojeni više mjeseci od voljene osobe, ovaj mjesec mirujte. Tek pred kraj mjeseca moglo bi doći do nekog pomaka na bolje. Slučajni susreti i poznanstva najviše obećavaju. Tu vam same okolnosti idu na ruku i na vaš životni put donose pravu ljubav. Većim dijelom aprila uglavnom upoznajete emotivne osobe, koje su od samog početka vrlo pažljive i nežne prema vama. Tu su i umjetničke duše, boemi… Osobe iz Vatrenog znaka: Ovan, Lav ili Strijelac, unose nemir u vaš život. Za sada sa ovakvim osobama zadržite isključivo prijateljske odnose, a vreme će vam donijeti ispravne odluke. Ukoliko ste u braku ili vezi sa Vatrenim znakom, vaš odnos će sigurno biti promjenljiv i uzburkan. Veću stabilnost ostvarujete krajem mjeseca.

Zdravlje

Tokom aprila ćete se osjećati savršeno. Budite oprezni u saobraćaju pri smanjenoj vidljivosti.

Škorpija

Posao

I te kako ste spremni na velike promjene. Ako niste zadovoljni trenutnim poslom ili tražite posao, sigurno je da nećete sjediti skrštenih ruku. Sam početak mjeseca donosi uticaje koji vas pokreću, odlučni ste i ništa vas ne može zaustaviti. Uz saradnju sa šefom ili uspješnom osobom sa kojom radite, stižu rezultati brže nego što ste mogli i da očekujete. Vrlo uspješan mjesec za vas.

Ljubav

April je za vas mjesec ljubavi i ljubavnih ostvarenja. Već početkom mjeseca u vaše astrološko polje ljubavi napokon ulazi Venera i tu će boraviti narednih mjesec dana. Sam početak mjeseca mogao bi vam donijeti ljubav sa osobom koja stanuje u vašoj blizini ili se druži sa vašim komšijom. Na svim mjestima za zabavu ili rekreaciju, mjestima na kojima se lijepo osjećate, lako bi mogli upoznati osobu koja bi vam se svidela. Ulazak u tajnu vezu, omogućio bi vam da zaboravite staru ljubav. Nikako vam se ne preporučuju zamišljene, zatvorene, krute i negativne osobe. Sve osobe koje su opuštene, otvorene i razdragane, omogućavaju ljubav koja bi vas u mnogo čemu ispunila. Kako ste sjajno podržani i od strane Jupitera, ovaj mjesec vam mnogo toga nudi u izboru partnera, pa zato ne propustite ove divne uticaje, budite spremni za izlazak i provod. Bolji odnosi u dugim vezama, a moguć je i početak zajedničkog života.

Zdravlje

Prati vas dobro zdravlje. Krajem mjeseca biste mogli da imate problema sa pojačanim apetitom.

Strijelac

Posao

April je izuzetno povoljan za početak privatnog posla. Dok svi privatnici mogu očekivati poboljšanje poslovanja. Dok se ostalima sredinom mjeseca osmjehuje sreća. Neočekivan preokret i mogućnosti promjena, na vaš način. Nikako vam se ne preporučuje da tapkate na jednom mjestu i čekate da se nešto samo dogodi. Češći prilivi novca.

Ljubav

April vam najavljuje burne ljubavne promjene. Neočekivana poznanstva i nagli ulasci u vezu. Sve se dešava spontano, brzo, sa velikim oduševljenjem. Vi ste ti koji birate, a ovaj put tačno znate šta želite ili u momentu to prepoznajete. Uspješne, popularne, neobične osobe, pa i zauzete će se smjenjivati u vašem okruženju. Biće vrlo razigrano. Delujete kao magnet na suprotni pol. Kratkotrajne avanture će vam donijeti jasniju sliku o bivšem partneru. Kroz ovakva dešavanja, mnogi će uspjeti da prevaziđu staru ljubav i sa puno optimizma krenu u potragu za nečim novim. Bićete na velikom testu, kada sretnete staru ljubav. Dobar je period za pomirenja i to već od početka mjeseca. Nešto interesantno se pojavljuje i u vašem komšiluku. Prijaće vam društvo starijih osoba, a tu će se naći i neko ko će vas zainteresovati. U vezama ili braku, ljubomora bi mogla vidno pogoršati odnose.

Zdravlje

April vam može donijeti alergije i prehladu. Ako vas ovakve reakcije zaobiđu, dobro ćete se osjećati.

Jarac

Posao

Izbjegavajte sve kontakte gdje osjećate bilo koji vid sputavanja ili vam se nude poslovi na kojima ste već radili a donijeli su vam samo razočaranje. Sada imate priliku da ispravite neku nepravdu koja vam je načinjena na radnom mjestu. Poučeni prethodnim iskustvom, sigurno nećete dozvoliti da ponovite staru grešku. Budite svoji i ovo će biti mjesec uspkeha.

Ljubav

Tokom aprila moglo bi doći do velikih zajedničkih planova o ulasku u brak. Dok bračni partneri mogu lakše prevazići probleme koji su ih zadesili. Dajte prednost svom partneru, neka on organizuje bitna dešavanja. Za vas bi se to ispostavilo kao mudar potez, a sa sebe bi skinuli veliku odgovornost. Početkom mjeseca su aktuelne ljubavi sa osobama sa kojima radite ili sarađujete. Slobodni pripadnici ovog sazvježđa su uglavnom usmjereni ka romantičnim ljubavnim pričama. Lakše ćete se uklopiti sa mlađim ili mladolikim osobama, koje su otvorene i uvijek spremne za razgovor, lako prihvataju vaše predloge. Ukoliko ste već duži period razdvojeni od voljene osobe, a u vezi ste bili duže od godinu dana, sami nešto preduzmite, nađite načina da dođe do susreta. Lako bi moglo doći do pomirenja u drugom dijelu aprila. Pred sam kraj mjeseca, jedan Bik bi mogao da vas usreći.

Zdravlje

Mogući su problemi sa pritiskom. Vodite računa šta jedete.

Vodolija

Posao

April vam donosi lakše funkcionisanje, na poslovnom, finansijskom i ljubavnom planu. Preko bliskih i dragih osoba, lako bi mogli pokrenuti nešto interesantno za vas, na poslovnom planu. Samo ne preterujte u očekivanjima. Sve ono čemu se posvetite donijeće vam novac. Prisutni su i dobici preko voljenih i dragih osoba.

Ljubav

Početak aprila više ukazuje na tajne simpatije i tajne ljubavi. Ulazak u takvu vezu sa partnerom koji je znatno stariji od vas, najviše bi vam prijao. Dobili biste mnogo više nego što ste očekivali, na emotivnom planu. Poznanstva koja krenu kroz prijateljski odnos, viđanje u istom društvu, postepeno prelaze u romantičnu priču krajem aprila. Ako već uđete u vezu sa nekim ko vam je već dugo prijatelj, krajem mjeseca će se vaša veza objelodaniti. Sva moguća iznenađenja vas očekuju sredinom mjeseca. Tada ni vama neće biti jasno, šta vas je privuklo kod novog partnera, da ste bez razmišljanja prihvatili ovu vezu. To je tip osobe za koju ste uvijek mislili da nipošto nije za vas. Između 20-og i 25-og, ne donosite bitne odluke u vezama koje traju. Mogli bi doći do potpuno pogrešnih zaključaka u vezi svog partnera i sami sebe dovesti u veliku patnju.

Zdravlje

Dobro zdravlje i raspoloženje. Moguć je pojačan apetit. Ne pokušavajte rigorozne dijete.

Ribe

Posao

Novac je taj koji će vas usmjeravati tokom aprila. Ideje do kojih ste već došli u prethodnom periodu, sada bi trebali da realizujete. Pored ideja, saradnja sa bliskim prijateljima bi vam donijela veliko osveženje u radu, a mogli bi brže doći do veće zarade. Saradnju prihvatite samo od osoba koje su se već dokazale kao uspješne, odgovorne i uporne.

Ljubav

Jupiter vas i dalje podržava u vašem astrološkom polju ljubavi. Već pred kraj prve nedjelje aprila, Jupiteru se pridružuje Venera, koja ulazi u vaše sazvježđe. April ćete i te kako pamtiti po prelijepim emotivnim ostvarenjima. Vrijeme je povoljno za ulazak u zajednički život, poboljšanje odnosa u dugim vezama i braku, kao i za nove veze. Sreća vas prati na ljubavnom planu. Ljubav svog života možete upoznati na mjestu gdje to niste ni pomišljali da može doći. Sami jasno prepoznajete osobine partnera koje vas inspirišu i privlače. Po običaju, ne treba vam mnogo vremena kako bi prihvatili udvaranja ili ulazak u vezu. Ono na šta bi trebali da obratite pažnju, kako bi sebe zaštitili od nepotrebnih razočarenja, je da dobro razmislite da li ste spremni da uđete u vezu sa zauzetim partnerom. Takođe, budite oprezni u situacijama kada vam zauzet partner govori da je u fazi razvoda. Najvjerovatnije to nije tačno.

Zdravlje

Osjetljiva vam je glava. Provjerite dioptriju.

