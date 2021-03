Ova TRI ZNAKA Zodijaka očekuje veoma LOŠ PERIOD sve do 23. aprila, ČUVAJTE se PREVARA, ništa vam NEĆE IĆI od ruke

Mars ulazi u znak Blizanca u kojem će boraviti do 23. aprila. Još od ljeta 2020. godine, Mars je bio loše aspektiran (dok je prolazio kroz Ovna činio je težak kvadrat sa Jupiterom, Saturnom i Plutonom) i loše poziciniran, u svom prolasku kroz Bika, znaku njegovog izgona.

Sve to donijelo je mnoge zastoje i nerealizovano planove – nekom poslovne i finansijske, nekom ljubavne, nekom porodične ili zdravstvene, zavisno po kojem je polju u natalnoj karti tranzitirao. Mars proteklih mjeseci nikako nije mogao ispoljiti svoju dobru stranu i ambiciju.

U Blizancima se Mars mnogo bolje osjeća nego u Biku, tako da će se lagano vratiti energija. Mars će od sredine do kraja marta raditi pozitivan aspekt sa Satunom, te sredinom aprila sa Jupiterom, što je prilika da se otkoče i pokrenu stvari koje su bile u zastoju proteklih meseci.

Blizanci su znak komunikacije, informacija, reklamiranja, razgovora, druženja, mentalne energije, pa će u ovom periodu sve ovo biti pojačano. Društvene mreže, portali, vijesti, sve će vrvjeti informacijama i objavama. Ljudi će dopisivati, razgovarati, sastajati. Naglašeno će biti pisanje, čitanje i sklapanje ugovora. Usvajaće se i širiti nova znanja.

Međutim od sredine marta do sredine aprila, Mars će raditi težak aspekt sa Merkurom i Neptunom iz Riba. Tako da su posvuda mogući tračevi, ogovaranja, laži, obmane, zavaravanja. Pazite kome šta govorite i u šta uvjeravaju vas. Na širem nivou sve će biti prepuno lažnih vijesti, dezinformacija, obmana.

Sve što će se činiti kao istina, zapravo će biti laž. Tako da biste trebali kroz tih mjesec dana dobro provjeriti sve u što postoji mogućnost da povjerujete. Najbolje je u ovom periodu sve uzeti s rezervom i zapravo, ne uzimati ništa kao apsolutnu istinu. Prema kraju aprila videće se šta je bila istina, a šta laž, prenosi “Srbija Danas“.

Prolazak Marsa kroz Blizance najbolje će uticat na Vodolije, Vage, Ovnove i Lavove (kao i one koji imaju naglašene neke od tih znakova), a najlošije će se odrazit na same Blizance, kao i na Ribe i Djevice (kao i one koji imaju naglašene neke od tih znakova).

Facebook komentari