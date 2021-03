7 faktora koji čine ženu privlačnom, a nemaju veze s njezinim izgledom

S vremenom, kao posljedica odrastanja i sazrijavanja, dodaju stručnjaci, počeli smo više cijeniti druge kvalitete kod potencijalnih partnera. Stoga nije neobično ako ste više puta do sada čuli svoje prijateljice kako govore da uz sebe žele nekoga tko će ih nasmijavati i tko će im biti oslonac i kada dođu ružni dani. Ili, pak, svoje muške prijatelje kako priželjkuju partnericu koja će biti samostalna, ali ne i sebična…

Naravno, ni žene, a ni muškarci ne staju samo na jednoj ili dvije karakteristike, a ako ste i sami u potrazi za muškarcem s kojim biste voljeli provesti život, tada će vas zanimati ono što slijedi.

Ovo je sedam najčešćih faktora koje muškarci traže na ženi:

Ona je ljubazna i draga

Ok. Slažemo se, zvuči kao kliše, ali iskrena dragost danas je doista rijetka pa je zato muškarci priželjkuju od osobe s kojom bi rado dijelili i vrijeme i životni prostor.

„Ne želim uz sebe djevojku koja će biti ljubazna i draga sa mnom, a mijenjati izraz lica na sami spomen mojih roditelja ili prijatelja. Onda se zapitam kakva je zapravo prema ljudima koje ne poznaje i prema kojima ne gaji nikakve emocije, normalnim ljudima koji trebaju riječ utjehe ili samo osmijeh u prolazu.“ rekao je nedavno jedan moj kolega.

Studija koju su proveli na University of British Columbia ide u prilog njegovoj tvrdnji. Naime, rezultat je pokazao kako muškarci vole žene koje se smiješe, ali ne zato što moraju već zato što im je osmijeh kao drugim ženama maskara koju nanose na trepavice ili sjajilo kojim mažu usne.

Muškarci vole žene s kojima se mogu smijati, one koje se znaju našaliti na svoj račun i koje se mogu opustiti i biti vrckave.

Često se smije i pozitivna je

Ključ svakog odnosa, ljubavničkog, prijateljskog i svakog drugog, temelji se na tome da se dvoje ljudi uspjeva dobro zabaviti i smijati zajedno. Stoga je vrlo važno da svatko od nas radi na pozitivnom stavu i mentalnoj higijeni općenito. Tek ako smo sami sretni, vedri i nasmijani, tada ćemo tako zračiti i prema van, prije svega prema osobama koje nas okružuju.

Baš kao i žene, i muškarci vole opuštene partnere, one koje se znaju nasmijati na svoj račun pa i same ponekad ispričati vic ili s njima podijeliti vlastiti neugodnjak.

Mnoge stvari čini sa strašću

Faktor iznenađenja u vezi mnogim je muškarcima vrlo važan. Način na koji to možete postići je da radite na sebi, da otkrivate nove hobije, učite nove vještine i jezike, da eksperimentirate u kuhinji pa i životu. Sjaj u očima kada pričate sa strašću o svojim novim znanjima ili iskustvima jačem je spolu privlačniji od bilo koje haljine, parfema ili kompletića donjeg rublja… Vjerujte, djeluje kao najbolji afrodizijak.

Prihvatila je moje prijatelje

Isti onaj kolega s početka priče rekao je kako mu je kod bivše cure strahovito išlo na živce što nikada nije pokazala ni najmanji interes za njegove prijatelje.

„Ispočetka mi je to bilo u redu jer sam barem jednom u tjednu želio biti malo sam sa svojom ekipom, no kada sam nakon godinu dana shvatio da ona još uvijek nije upoznala moje frendove, a ni ne želi, počeo sam razmišljati zašto je tome tako i shvatio kako to nije normalno. Kada sam pokušao razgovarati s njom o tome, hladno se obrecnula kako joj se ne da gubiti vrijeme na nebitne ljude. Bio je to za mene prijelomni trenutak kada sam shvatio da ne želim provesti život s nekim kome nije stalo do nekoga i nečega do čega je meni jako stalo.“

Ovome doista ne treba ništa dodati, zar ne?!

Suosjećanje je jedna od najljepših ljudskih kvaliteta. Ako to nosite u sebi teško će vam bilo tko moći odoljeti.

Vrlo je samouvjerena

Kada muškarci kažu samouvjerena tada to nije ono na što bi žene prvo pomislile – bahatu vampiricu koja prčastim nosićem para oblake i gazi sve ispred sebe kako bi došla do zacrtanog cilja (ovaj sam opis čula u jednom filmu i znala sam da će mi jednog dana dobro doći).

Za muškarce je samouvjerena žena ona koja se ne pravi da je nešto što nije, ona koja je vrlo svjesna svojih prednosti i mana, ona koju nije sram zatražiti pomoć kada nešto ne zna ili ne može, a opet, s druge strane, bez oklijevanja će pomoći drugome kad god može. Jedna od odlika samouvjerenih žena u muškim očima je i borba za vlastite i tuđe stavove te zauzimanje za potrebite, slabije, nemoćne i djecu. To je žena sa vizijom i velikim srcem.

Ne srami se svoje seksualnosti

Mnogo muškaraca u stanju je izgubiti glavu zbog žene koja im se fizički možda i nije posebno dopala, ali zrači posebnom energijom. To govori kako nije nužno odjećom, nakitom ili frizurom privlačiti pažnju, odnosno da u konačnici uopće nije bitno što nosimo na sebi, koliko je važno ono što nosimo u sebi.

Biti seksi, drage dame, uopće ne znači hodati u minici ili dubokog dekoltea. Biti seksi ne znači ni izvoditi akrobacije u krevetu. Ako pitate muškarce, taj faktor ima jedino veze s tim koliko se dobro osjećate u svojoj koži. Vjerujte, ako ste zadovoljni sobom tada ćete biti i privlačniji suprotnom spolu.

Žena koja zna što i s kim želi svojim će odlučnim stavom i dobiti ono o čemu mašta…

Odlučna je

Imate li u društvu samo jednu neodlučnu prijateljicu tada sigurno znate koliko zamorno može biti s njom ili njim otići u kupovinu, na cugu ili na more. A zamislite sad da je tako netko cijelo vrijeme u vašem životu. I što god ga pitate, čujete samo: ‘Ne znam.’

– Hoćemo negdje za vikend?

– Ne znam.

– Jesi li za da večeras odemo u kino?

– Hmmm. Ne znam.

– Misliš li da je kupnja stana na kredit dobra ideja?

– Jooooj, ne znam.

Ufff. Zvuči kao jako loš vic.

Muškarci su posebno alergični na takve karaktere. Istina, u početku im imponira što o svemu mogu odlučiti sami, ali vrlo brzo ih to počne jako smetati. A ako se nešto jednako brzo ne promijeni, sorry, ali morat ćete u potragu za novim frajerom,piše Živim.hr

