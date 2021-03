16 STVARI KOJE SU U SJEVERNOJ KOREJI STROGO ZABRANJENE: Kad vidite broj 13 naježit ćete se!

Femina je sa čuđenjem otkrila 16 stvari koje su zabranjene u Sjevernoj Koreji, a sigurno će i vama biti zanimljive.

1. Zapadnjačka moda

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un je zabranio farmerke i još neku zapadnjačku odjeću u dvije regije koje se graniče s Kinom. Pjongjang na taj način pokušava da se bori protiv uticaja zapadnjačke kulture, koja u zemlju prodire od susjeda.

2. Koka-kola

Zbog trgovinskog embarga na Koka-kolu nametnutog Severnoj Koreji, nabaviti bocu ovog pića uopšte nije lako. Poznato je da neke elitne prodavnice u Pjongjangu ipak prodaju ekvivalente Koka-kole proizvedene u Kini.

3. Frizure

Odobrene muške frizure

Odobrene ženske frizure

Kim Džong Un je odobrio samo 18 frizura za žene i 15 za muškarce. Nijedna od zvanično odobrenih frizura ne dozvoljava promjenu boje, pa kupiti boju za kosu nimalo nije lako!

4. Higijenski ulošci

Ulošci i tamponi za jednokratnu upotrebu uopšte se ne prodaju u Sjevernoj Koreji. Žene koriste uloške za višekratnu upotrebu.

5. Prezervativi

U Sjevernoj Koreji su zabranjene sve vrste kontracepcije. Zato je pronaći prezervativ vrlo težak zadatak. Mnogi odrasli Sjevernokorejci veoma će se obradovati ako dobiju kontraceptivno sredstvo na poklon.

6. Nekretnine

Sjevernokorejska vlada ima isključivo pravo na svu zemlju i nekretnine. To čini gotovo nemogućom kupovinu i prodaju kuća ili stanova. Bez obzira na to, Sjevernokorejci pronalaze načine da to učine, što je dovelo do nedavnog ublažavanja zakona.

7. Dizajnerska obuća

Ako slučajno namjeravate da u Sjevernoj Koreji potražite cipele Manolo Blanik ili neki drugi poznati brend – moramo vas razočarati. Dizajnerske cipele ovde nisu dostupne, sa izuzetkom regiona koji se graniče s Kinom, gdje možete kupiti cipele sa visokom štiklom kineske proizvodnje.

8. Novogodišnja jelka

Sjeverna Koreja je zvanično ateistička zemlja. Svi vjerski obredi su zabranjeni ili ih vlada strogo nadgleda. Zbog toga ne možete kupiti ili držati u kući bilo kakvu božićnu dekoraciju, uključujući novogodišnju jelku.

9. Starbaks

Fotografija lijevo je šala turiste koji je ponio u Sjevernu Koreju čašu Starbaks kafe i snimio je s propagandnim plakatom u pozadini. U ovoj zemlji ne postoji mreža Starbaksa. Ukoliko u Pjongjangu želite da popijete kafu, možete da odete u neki od popularnih Riongvang kafea.

10. Kablovska televizija

U zemlji postoje samo 4 zvanična TV kanala. Vladina cenzura je toliko jaka, da u zemlji ne postoji nijedna druga televizija.

11.

Sjevernokorejski propagandni aparat zabranjuje sve vrste stranih novina i časopisa. Vlada i posebne agencije nadgledaju sve što se štampa. Ovdje nema časopisa o modi i životnom stilu. Sve što Severnokorejci mogu da pročitaju je obrazovnog karaktera ili vezano za Džuče ideologiju.

12. Wi-Fi i međunarodna telefonija

Od 15 miliona stanovnika Sjeverne Koreje, samo milion ima mobilne telefone, ali ni oni ne mogu da zovu inostranstvo. Takođe postoje ograničenja za upotrebu 3G mreže. Nasuprot njima, stranci koji ulaze u zemlju mogu da kupe SIM karticu, ali samo za pozive u inostranstvo.

13. Ulaznice za muzičke koncerte

Vrlo malo stranih izvođača dobije dozvolu za nastup u Sjevernoj Koreji, tako da ovde nećete moći da odete na koncert svog omiljenog benda. Jedina grupa kojoj je dozvoljen nastup bio je slovenački bend Lajbah. Njihov koncert je održan u Pjongjangu 2015. godine. Umjesto toga, Sjevernokorejci mogu da prisustvuju koncertima lokalnih izvođača.

14. Epl

U Sjevernoj Koreji postoji ograničenje prodaje bilo kakvih savremenih visokotehnoloških uređaja. Ne možete kupiti Apple iPad. Ali Sjeverna Koreja je razvila svoj tablet, za koji njegovi tvorci tvrde da nije ništa gori od bilo kog zapadnog.

15. Sportski automobili

Još jedan luksuz do koga je u ovoj zemlji apsolutno nemoguće doći. Kupiti skup sportski automobil je sasvim neizvodljivo, zbog sankcija koje su Sjevernoj Koreji uvele UN i Evropska unija.

16. Odmor u inostranstvu

Građani Sjeverne Koreje ne mogu da putuju u druge zemlje na odmor. To je kršenje ljudskih prava, ali Sjevernokorejci vjerovatno toga uopšte nisu svjesni.

Rukovodioci Sjeverne Koreje pokušavaju da na sve načine onemoguće spoljni uticaj na svoju zemlju. Zabranjuju mnoge stvari, ali svet u kome živimo ide naprijed. Nelogično je očekivati da Severna Koreja zauvijek ostane ista. Ljudi i njihov način života se ipak postepeno mijenjaju, zahvaljujući sjevernim i južnim susjedima.

