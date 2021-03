Ugasila se? 10 trikova za povratak strasti s kojima možete početi ovog trenutka

Naravno, možda ste jedan od onih parova koji zna tajnu kako da romantika i strast nikad ne nestanu iz veze. Međutim, mnogi se ipak nađu u situaciji u kojoj im se čini da je nekad bilo bolje i žele svoj odnos i vezu vratiti u prijašnje stanje.

Srećom, postoji mnoštvo načina pomoću kojih možete upaliti ugasli plamen. Potrebno je samo malo volje, energije i vremena. Možda će vam u početku neke situacije biti neugodne, međutim savjeti u nastavku su dobar i zabavan način kako vratiti i održavati strast i romantiku u vezi.

1. JEDNOSTAVNO – BUDITE ROMANTIČNI

Iznenadite vašeg partnera svijećama, gazbom i finom večerom. Odjenite fino donje rublje, stavite omiljeni parfem… Sve to imati pozitivan utjecaj na vaše raspoloženje, a romantika će biti neizbježna.

2. PRETVORITE SPAVAĆU SOBU U SENZUALNO UTOČIŠTE

Kupite svilene plahte, prigušite svjetla… U održavanju romantike i strasti vrlo je važno imati prostoriju u koju uvijek možete pobjeći kada to poželite.

3. RAZGOVARAJTE O SEKSU

Nazovite partnera usred dana i recite mu da jedva čekate voditi ljubav s njim. Ne bježite od ovakvih razgovora jer baš oni mogu biti jedan od najvažnijih afrodizijaka.

4. PREPUSTITE SE SVOJIM FANTAZIJAMA

S partnerom podijelite ono o čemu maštate, a njega pitajte da s vama podijeli svoje maštarije. Onda se bacite na planiranje i zaigrajte uloge te ostvarite ono što sanjate. Već će iščekivanje trenutka u kojem će se to dogoditi imati pozitivan utjecaj na vaš odnos, a kada jedno drugom ostvarite maštarije bit će to trenutak koji nikad nećete zaboraviti.

5. JEDNU VEČER U TJEDNU REZERVIRAJTE ZA SPOJ

Možda ovo zvuči staromodno, ali radi se o možda najvažnijoj stavci za oživljavanje romantike. Jednu večer u tjednu odvojite samo za vas – bez djece, bez razgovora o poslu, bez stresa… Ovakvo nešto sigurno će imati pozitivan utjecaj na vaš odnos.

6. BUDITE KREATIVNI

Ponovno proživite vaš prvi spoj, dočekajte partnera s jagodama i čokoladom u krevetu, pjevajte mu, zavodljivo plešite… Vjerujte svojim idejama jer postoji jako puno načina za stvaranje romantičnoh okruženja. Teško da ćete pogriješiti.

7. LJUBITE SE

Parovi koji se ljube svaki dan vode ljubav češće nego oni koji se ne ljude. Jedna od najseksi stvari koju možete učiniti s vašim partnerom je provesti noć mazeći se i grleći se. Parovi često zaborave na romantične poljupce, a oni su jako važni za održavanje romatike.

8. PREPUSTITE KONTROLU

S vremena na vrijeme u potpunosti se prepustite vašem partneru. Vidjet ćete da će vas ugodno iznenaditi ako mu date odriješene ruke da s vama radi što želi.

9. MEĐUSOBNO SI UDIJELITE KOMPLIMENT

Svatko želi znati je li i nakon godina i godina veze i dalje seksi svom partneru, a ponekad je to dobro reći i naglas. Recite vašem partneru da super izgleda, da je seks prošli put bio sjajan… Napravite to tijekom dana. Do odlaska u krevet on će se osjećati poželjno, a i vi ćete od toga imati koristi.

10. RAZMIŠLJAJTE O SEKSU

Svi ljudi razmišljaju o seksu, međutim ponekad u te mislim zaboravimo ubaciti partnere. Sljedeći put kada vam misli odlutaju u tom smjeru, potrudite se da u njima bude i osoba koju volite. I na ovaj način osjetit ćete još veću povezanost s njim.

