Trebamo li piti vodu dok jedemo? Evo što kaže indijska tradicionalna medicina

Mnogi vodu vole popiti prije obroka jer njome napune želudac i konzumiraju manje hrane. No, prema ayurvedi, to može dovesti do slabosti i mršavosti.

Ayurveda kaže da nije idealno ni završiti obrok čašom vode. Iako tako ljudi upotpune osjećaj sitosti, Times of India navodi da to zapravo vodi prema pretilosti.

Stoga, prema ayurvedi, vodu je najbolje piti gutljaj po gutljaj tijekom obroka. To pomaže u razgradnji hrane i poboljšava rad probave. Preporučuje se da voda koju pijete bude topla radi boljeg metabolizma i probave. U nju možete dodati suhi đumbir u prahu ili sjeme komorača. prenosi “Index“.

