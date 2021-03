Ne možeš zadržati onoga ko želi da ode: 5 lekcija koje sam naučila gledajući muža kako odlazi

Nakon 20 godina uzaludnog braka naučila sam 5 važnih lekcija.

1. Ne možeš zadržati onoga ko želi da ode. Koliko god se trudili da zadržite nekoga, koliko god se mijenjali, dopunjavali i uljepšavali – vjerovatno ga ničim nećete zadržati ako ima namjeru da ode.

2. Ne možeš nikoga natjerati da ti bude vijeran. Neki ljudi jednostavno nisu rođeni da budu vijerni. Oni to vide kao depresivnu vrstu zajednice od koje se treba pobjeći. Možete mu nametati svoje stavove o vijernosti i preljubi, ali ipak ga nećete moći promijeniti.

3. Ne možeš nikoga natjerati da te voli kako ti misliš da zaslužuješ. Možda ste zacrtale u svojoj glavi sliku idealnog muškarca i kako bi se on trebao ponašati prema vama, pa vas zbog toga uvijek razočara način na koji se vaš muškarac odnosi prema vama. U tom slučaju griješite oboje. On, jer se ne ponaša prema vama kako vi želite, a griješite i vi, jer tražite nešto što ste zamislili i nije dio realnosti.

4. Ne možeš biti dovoljno privlačna i lijepa žena čovjeku koji se zaljubio u drugu. Ma koliko pokušavale da ga zavedete teško ćete uspjeti ako je njemu druga žena u glavi, prenosi Pult24info Nova šminka, nova garderoba, kometički zahvati, podmlađivanje – ništa tu ne pomaže.

5. Ne možeš nikome ništa zabraniti, pogotovo ne u ljubavi. Ljubav ne funkcioniše po onom principu kao što mnogi misle – vjenčate se i to je to, vaš partner je vaše vlasništvo i igraće po vašim pravilima. Ne, to je samo odlična taktika da ga otjerate od sebe.

Facebook komentari