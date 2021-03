Treba li joj dati? Poklonila nećaku dobitnu srećku, pa mu tražila 3/4 tog novca

Jedna je žena na Redditu izazvala podijeljene reakcije nakon što je napisala da je nećaku za rođendan kupila dobitni listić lutrije, a onda ga tražila da joj da veći dio novca. Objasnila je da je tada financijski jako loše stajala i da je bila bez posla, te da je jedva uspijevala platiti sve račune. – Imala sam zaista tešku godinu, dobila sam otkaz na poslu i nisam imala nikakvih primanja -napisala je, a da bi preživjela radila je, kaže, više sitnih poslova. No kad je početkom prošlog mjeseca došao nećakov rođendan, sakupila je sve sitno što je našla po kući i kupila mu jedino što je mogla priuštiti – srećke lutrije, a na njezino iznenađenje, on je osvojio znatnu količinu novca, prenosi vecernji.hr.

– Nije dobio najveću moguću svotu, ali dovoljno da mu promijeni život – rekla je. Bila je, dodaje, jako sretna zbog njega, a budući da su mu roditelji ‘dobrostojeći’ i da mu je fakultet plaćen te je uvijek imao sve što je htio, nazvala je sestru da pita bi li on joj dao dio dobitka, točnije tri četvrtine. – Pitala me jesam li ozbiljna, a kad sam joj rekla da mi taj novac zaista treba, prekinula je – ispričala je. Njezina je objava skupila nekoliko stotina komentara u kojima su je neki podržali, dok su drugi pisali kako misle da nikako nije u pravu. – Nemojte poklanjati lutrijske listiće ako niste spremni odustati od potencijalnog dobitka – napisao je netko u komentarima, a neki su joj poručili da je možda i mogla očekivati malu pomoć od svog nećaka, ali nikako nije u redu tražiti ga čak tri četvrtine dobitka, prenosi The Sun

