Sudovi odlučili da muževi moraju platiti suprugama za kućne poslove

Sud u Pekingu koji se bavi brakorazvodnim parnicama naredio je jednom muž da plati svojoj ženi za kućne poslove koje je obavljala tokom braka.

Žena će prema presudi dobiti 7.700 dolara za pet godina neplaćenog rada. Presuda je privukla veliku pažnju javnosti i pokrenula raspravu na internetu oko toga koliko vrijede kućni poslovi, te neki smatraju da je ova cifra previše niska.

Prema sudskim spisima, muškarac sa prezimenom Čen je prošle godine podnio zahtjev za razvod od supruge Vang, a par se vjenčao 2015. godine.

Prvo nije željela da se rastave, ali je zatim zatražila finansijsku nadoknadu, tvrdeći da joj Čeng nije pružio podršku kada je riječ o kućnim poslovima i obavezama oko njihovog sina.

Sud u Pekingu je presudio u njenu korist i naložio je muškarcu da mjesečno plaća i 309 dolara mjesečno alimentacije.

Ova odluka suda je rezultat novog usvojenog propisa, koji je stupio na snagu ove godine. Po zakonu, supružniku je dozvoljeno da traži kompenzaciju tokom razvoda ukoliko on ili ona nosi više odgovornosti u odgajanju djeteta, brizi o starijim rođacima i pomoći partnerima tokom njihovog posla.

Prije toga, muž i žena koji se razvode su to mogli da traže jedino ako je prvobitno potpisan predbračni ugovor, koji je inače rijetkost u Kini, prenosi Avaz.

Na drugom kraju svijeta, najviši sud u Portugalu naredio je muškarcu da svojoj bivšoj partnerki isplati više od 60.000 eura za kućne poslove koje je obavljala tokom gotovo 30 godina zajedničkog života.

Prema presudi Vrhovnog suda pravde, nedavanje nadoknade za kućne poslove koje isključivo ili u najvećoj mjeri obavlja jedan član vanbračne zajednice dovodi do njegovog “ stvarnog osiromašenja“. A pošto to takođe oslobađa drugog člana zajednice od „obavljanja tih zadataka“, to dovodi do njegovog bogaćenja bez potrebe za ikakvim troškovima ili doprinosima.

Žena koja je dobila presudu tražila je nadokandu od 240.000 eura, ali je niži sud odbio njen zahtev da joj se isplati novac za kućne poslove, prenijela je portugalska novinska agencija Lusa.

Nakon njene žalbe, Apelacioni sud je podržao njen zahtjev i odredio da joj se isplati 60.782 eura. Njen bivši partner se žalio Vrhovnom sudu, koji je potvrdio presudu Apleacionog suda.

„Zahtjev za jednakošću odavno je svojstven ideji pravde, tako da nije moguće smatrati da obavljanje svih ili velikog dijela poslova u kući u kojoj živi nevenčan par od strane jednog od partnera odgovara ispunjavanju prirodne obaveze, zasnovane na dužnosti pravde“, navodi se u presudi.

„Naprotiv, takva dužnost zahtjeva jednaku podjelu zadataka što je više moguće“.

U ovom slučaju dokazano je da je žena toko gotovo 30 godina zajedničkog života brinula o kući i pripremala obroke za partnera.

U utvrđivanju vrijednosti kućnih poslova, sud je kao kriterijum usvojio nacionalnu minimalnu platu, pomnožio sa 12 mjeseci i godinama zajedničkog života, a zatim oduzeo trećinu iznosa na račun ženinih troškova, prenose agencije.

Facebook komentari