OVA 3 ZNAKA ĆE PRONAĆI SRODNU DUŠU, VEĆ SE ČUJU SVABENA ZVONA: SPREMITE SE ZA OVAJ SUSRET, objavljen najtačniji horoskop

Evo koja 3 znaka očekuje proljetni susret sa srodnom dušom…

Ribe

Od svih drugih znakova Zodijaka vi ćete predstojećeg proljeća imati najviše sreće u ljubavi. Mnogi od vas su još u 2020. osjetili pravu ljubav i to će biti samo bolje u mjesecima pred nama. Posebno lijepe vijesti očekujte od 11.04..

Već početkom proljeća moguća je bliska komunikacija s nekom dragom osobom ili prilika da obnovite staru ljubav. Smjenjivat će se ispunjeni i mirniji periodi, što će vam donijeti podršku bliskih osoba.

Oni koji već imaju partnera vjerojatno će učvrstiti vezu pa je na vidiku još veća bliskost i vjenčanje. Dakle, veze koje upravo gradite su tu da potraju i to zauvijek.

Odličan spoj je s Bikom, Rakom, Škorpionom i Jarcem.

Vi želite vječnu ljubav, vrlo ste romantični i ne kažu tek tako da ste među najboljim ljubavnicima Zodijaka. Slagat ćete se odlično sa Škorpionima, ali i s Rakom koji vam može pružiti duboku ljubav za kojom tragate. prenosi “Novi“.

Ako ne sretnete ove bliske vodene znakove, tu su Bik ili Jarac, s kojima ste također sjajan par, pošto vam oni mogu pružiti sigurnost i mogu vam se predati. A baš to vam treba da biste pokazali svoju najbolju stranu.

U potrazi za svojom srodnom dušom, put će vas vući ka sličnim vodenim znakovima, jer se s njima odlično slažete i jako privlačite u ljubavi, ali to ne znači da ne možete osnovati divnu obitelj s nekim drugim znakom – samo ako ima ljubavi.

Jarac

Vi ste vrlo posvećeni obitelji. Već zamišljate sebe kako svijate gnijezdo, a proljeće 2021. godine će vas približiti ostvarenju tog sna.

Jarci koji su sami upoznat će nekog posebnog s kim će poželjeti provesti ostatak života. Oni koji su već u vezi osjetit će kako taj odnos postaje sve ozbiljniji i snažniji.

Vjerojatno ste ranije imali dosta problema s partnerom ili se niste mogli povezati, mada ste željeli. U narednim mjesecima sve te poteškoće će nestati, komunikacija između vas i voljene osobe će se popraviti i vaš privatni život će krenuti u sasvim novom smjeru.

Vrlo je moguće da ćete početi živjeti s dosadašnjim partnerom ili ćete se pak zajedno odseliti u inozemstvo, a možda ćete se i zaručiti. U svako slučaju, sve će ići kako treba. Na proljeće će strast biti najveća – ili ćete upoznati nekog novog, ili će vaša stara veza zasjati novim sjajem.

Usamljeni će već od početka proljeća osjetiti leptiriće, ali budite oprezni. Nemojte se odmah prepustiti prvom koji naiđe zbog žarke želje za ljubavlju. Uz malo strpljenja, napravit ćete bolji izbor, a ujedno ćete izbjeći i moguća razočaranja.

Najbolji spoj s Bikom, Djevicom, Škorpionom i Ribama.

Mnogima djelujete previše strogo, ali ne i Bikovima i Djevicama, jer njih vode isti životni ideali.

Škorpioni cijene vašu ambicioznu prirodu, to što ste emotivno stabilni i ozbiljni kad treba riješiti neki problem. S druge strane, Ribe oduševljava to što uvijek stojite uspravno, budući da one lako znaju posrnuti.

Ribe u Jarcu vide uzor koji vrijedi pratiti i zbog svega toga veza između ova dva znaka može biti vrlo uspješna i može prerasti u vječnu ljubav.

Vaga

Proljeće Vagama donosi dosta mira i spokoja u ljubavi. Oni koji su dugo u vezi bit će presretni s partnerom i velike su šanse da se vjenčate, a samci će u tom periodu upoznati nekog s kim će poželjeti ostarjeti. Zato iskoristite tu priliku da se družite, putujete i uživate u sitnicama.

Vrlo je moguće da će vaša srodna duša zapravo prvo pronaći vas.

Proljetne mjesece i početak ljeta obilježit će velika strast i ljubav pa će vam ili biti još ljepše u vezi. Jedino neće opstati veze koje i ranije nisu funkcionirale, ali to će otvoriti prostor za neke nove, ljepše.

Najbolji spojevi su s Blizancima, Strijelcem i Vodenjakom.

Kao pravi diplomat i šarmer, odlično ćete se slagati sa Blizancima ili Vodenjakom. S njima je moguća velika ljubav jer su oni nepopravljivi sanjari i znaju partneru pružiti prostor kad zatreba. A ako se spojite sa Lavom – bit ćete pravi par, koji će se voljeti kao u romanu.

Sa Strijelcem će Vaga imati mir u kući i odnos pun poštovanja.

Facebook komentari