Otkriven novi način širenja koronavirusa

Proces cijepljenja protiv covida-19 u tijeku je diljem svijeta, no čini se da ćemo unatoč tome još neko vrijeme morati nositi zaštitne maske. Vodeći američki stručnjak Anthony Fauci kazao je da ćemo maske možda trebati nositi do 2022. godine jer su one jednostavna i učinkovita zaštita od koronavirusa i drugih patogena.

Novo istraživanje pruža neke vrlo specifične informacije o tome kako kapljice respiratornog sustava putuju kad netko samo govori, a ne kada kašlje, kiše ili pjeva.

Virus se može prenijeti jednostavnim razgovorom

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Physics of Fluids utvrdilo je da se kapljice respiratornog sustava izbacuju i tijekom normalnog razgovora, potvrđujući da ponekad udaljenost od dva metra neće nije dovoljna.

Istraživači iz Japana testirali su realne scenarije u kojima je nemoguće slijediti tipične smjernice za fizičko distanciranje.

Koristili su lasere za vizualizaciju kapljica nakon što bi sudionik studije izgovorio “onegaishimasu”, tipičan japanski pozdrav u poslovnom okruženju. Sudionici su to činili na različitim mjestima i u različitim položajima kako bi dobili rezultate za različite poslovne aktivnosti.

Kako se zaštititi?

Istraživači su zaključili da je nošenje maske i štitnika za lice najbolja zaštita od koronavirusa, ali su otkrili da bi čak i razgovor mogao predstavljati opasnost za širenje virusa, piše Healthline.

“Novost je u tome što čak i razgovor i disanje mogu predstavljati rizik za pojedince oko nas”, rekao je Jagdish Khubchandani, profesor javnog zdravstva.

Najbolju zaštitu od zaraze predstavljaju maske, a posebno je važno nositi ih sada kada se pojavljuju nove varijante koronavirusa. Prema smjernicama Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), dvije maske pružaju bolju zaštitu od jedne.

