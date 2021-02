Prilično su osjetljivi, ali to vješto kriju – 20 istinitih činjenica o ljudima rođenim u znaku Lava

Lav će uvijek sebe staviti na prvo mjesto i odbaciće svako mišljenje koje im ne odgovara i koje se ne poklapa sa njihovim mišljenje. Zbog toga mnogi smatraju da su Lavovi arogantni. Lavovi ne vole nepravdu i uvijek će se boriti protiv nje.

Zna da se poštovanje i divljenje mora zaslužiti, pa mu nije teško raditi kako bi to postigao. U nastavku pročitajte dvadeset zanimljivih činjenica koje možda niste znali o osobama u znaku Lava. 1. Lav će vam uvijek dati drugu šansu, ali ne očekujte treću.

2. Osobe rođene u ovom znaku su velikodušne i dobre samo prema onim osobama koje to zaslužuju. 3. Lavovi su prilično osjetljive osobe, ali će se vješto potruditi da to sakriju. 4. Kada su ljuti i nervozni mogu reći neke riječi zbog kojih će se kasnije kajati.

5. Lav će uvijek naći način da ostvari ono što zamisli i nikada neće odustati. 6. Ako je Lav ljut na vas nemojte se truditi da mu bilo šta govorite ili da se pravdate, jednostavno vas neće slušati. 7. Njima je rođendan jedan od najvažnijih dana u godini i ako zaboravite da mu čestitate rođendan, on će vas precrtati za sva vremena.

8. Često imaju velika očekivanja od ljudi, zbog čega se često razočaraju. 9. Ako prestanete dijeliti tajne sa Lavom, on bi to mogao shvatiti lično. 10. Ženama Lavovima neće biti sa nekim zbog novca, one su sposobne same da zarade novac bez ičije pomoći.

11. Nema smisla Lavu davati bilo kakav savjet, on će uvijek uraditi onako kako on hoće. 12. Lavovi će dobro prcjeniti da li je neko vrijedan njihove pažnje i njihovog povjerenja. 13. Kada jednom ode od vas, Lav se više nikada ne vraća.

14. Lav će se uvijek brinuti o onima do kojih mu je stalo, ali će i bez problema prestati ako primjeti da ga iskorištavate. 15. Lavovi su veoma ponosni i preko svog ponosa ne prelaze. 16. Osobe rođene u ovom znaku se ne mijenjaju lako, oni očekuju da se vi prilagodite njima.

17. Kada se osjećaju loše ostavite ih na miru. 18. Lav je uvijek bar deset koraka ispred svih drugih. 19. Svoju ranjivost ne pokazuje nikome. 20. Lav će se uvijek nasmijati na bilo koju šalu,piše Infpult

