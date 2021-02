Vrhunski liječnici otkrili 6 obroka koje jedu svaki dan i one koje nikad ne jedu

Kako starimo, tako je i svaki obrok sve važniji, i dok ne postoji recept za savršeno zdravlje, znanstvenici ističu kako je sve više podataka o tome koju hranu treba jesti kako bi očuvali svoje zdravlje. U nastavku teksta liječnici, stručnjaci u svom području, otkrivaju kako se to oni hrane, a sve u cilju zaštite zdravlja.

1. OBROK KOJI CRIJEVA VOLE

„Nazivam ovo „sretnim obrokom za crijeva“ jer sadrži mnoge komponente odlične u borbi protiv raka“, izjavio je dr. Mark Welton, šef odjela kirurgije u bolnici Palo Alto u Americi. On kombinira preocesuiranu zob i onu cjelovitu, kuha ih u vodi 10-ak minuta te obroku dodaje lanene sjemenke i zobene mekinje, jer tako obroku dodaje i omega 3 masne kiseline. U tavu stavi malo vode te dodaje sezam, pistacio te malo indijskog oraščića. Na kraju dodaje borovnice radi antioksidanata i vitamina. Naglašava da ako si priuštite ovakav doručak često, onda si možete ponekad priuštiti i ne tako zdrav obrok u kojem ćete uživati. 2. JEDNOSTAVAN RUČAK

“Ja volim burgere, chilli i salatu“, kaže dr. Jordan Berlin, direktor onkologije u bolnici Vanderbilt-Ingram. “Pazim na unos proteina i vlakana, pa se trudim svakog dana pojesti i 5 do 9 voćki ili nekog povrća, i vjerujem kako su takve svježe namirnice odličan način prevencije“, zaključuje. 3. NAMIRNICA KOJA SPAŠAVA ŽIVOT

Onkolog iz Denvera, dr. Robert LaPorte, kaže kako će u svakom restoranu prvo potražiti ribu jer omega 3 masne kiseline dokazano štite zdravlje krvožilnog sustava i srca, a sada se već glasno i spominju dobrobiti kada je u pitanju prevencija raka dojke, prostate i crijeva. Ne jede puno procesuiranog mesa i izbjegava tjestenine, kolače koliko može jer su prepuni šećera.3. MASNE GRICKALICE SE NE JEDU

“Ključ za pravilnu prehranu je izbjegavanje svakodnevnih iskušenja“, kaže profesor urologije iz Los Angelesa. Izbjegavanjem masnih, slatkih grickalica je ključno. Kada vas napadne glad, napravite što i on – pojedite malo tune iz konzerve,piše Ordinacija

4. PRAĆENJE PLANA PREHRANE

“Pokušavam pratiti plan prehane koji se zove „South Beach Diet“ jer dobro razlikuje dobre od loših masnoća“, navodi dr. Nicholas DiBella, onkolog u centru za liječenje raka Rocky Mountain Cancer Centers. “Za mene to znači da jedem puno morskih plodova i orašastih plodova jer sadrže omega 3 masne kiseline. Za ručak obično jedem sendvič od puretine, jabuku i malo sira. Jedem puno nemasne govedine“, zaključio je. 5. GOVEDINA KOJU TREBA IZBJEGAVATI

“Malo je stvari za koje mogu reći da konstanta u životu a to je sigurno i crveno meso. Ali ja ga ne jedem često, ne više od jednom tjedno. Savjet da prženo meso isto tako nije zdravo je točan i valja slijediti preporuke stručnjaka“, istkano je Charles Fuchs, epidemiolog u Bostonu.

