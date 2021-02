MJESEČNI LJUBAVI HOROSKOP ZA MART 2021. GODINE: Astro prognoza za slobodna i zauzeta srca

Mjesečni ljubavni horoskop za mart 2021. godinu!

OVAN

Ako ste u vezi:

Unijet ćete nešto novo u vaš odnos sa voljenom osobom na početku marta zahvaljujući se*stilu venere sa Uranom, što će doprineti ostvarivanju vaših potreba i želja na emotivnom polju. Konjunkcija Venere sa Neptunom će vas činiti emotivno otvorenijim. Umijećete da svom partneru pokažete duboke emocije i imaćete vremena za intimne trenutke i bliskost. Venera će u drugoj polovini marta praviti se*stil sa Plutonom, što će pojačati vašu strastvenost ali će vas i motivisati da se više angažujete oko ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Konjunkcija Venere sa Suncem donosi vam otkrivanje nečeg drugačijeg u odnosima sa partnerom, što će pojačati vašu međusobnu privlačnost. Vaš partner biće zahtevniji nego obično.

Ako ste slobodni:

Početkom marta upoznaćete osobu koja je po prirodi maštovita i puna kreativnih ideja. Dopašće vam se već na prvi pogled. Počećete da se viđate i do sredine meseca ćete oboje osećati da ste pronašli srodnu dušu. Posebno dobro ćete se slagati u intimnim odnosima, a pojaviće se i obostrana osećanja. U trećoj dekadi marta ćete biti sasvim sigurni da je vaš novi partner iskreno zaljubljen u vas i spontano ćete započeti skladnu emotivnu vezu punu strasti i dubokih osećanja. Stariji Ovnovi će upoznati osobu koja će ih izuzetno privući i sa kojom će ući u intimne odnose. Pojaviće se i osećanja.

BIK

Ako ste u vezi:

Mars koji vlada vašim poljem ljubavi ulazi u znak Blizanaca na početku marta. Bićete motivisani da voljenoj osobi pružate više podrške, da se više angažujete u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i nalazićete načine da pokažete svom partneru koliko vam znači. Ispunićete neka obećanja i poklonićete osobi nešto lepo, a pre svega svoja osećanja i pažnju. Trigon Marsa sa Saturnom u drugoj polovini marta doneće vam stabilnost u emotivnoj vezi. Ulagaćete zajedničke finansije u preuređenje vašeg doma i u kupovinu stvari za domaćinstvo. Poboljšaćete komunikaciju i uživaćete u zajedničkim aktivnostima koje će vam pružati zadovoljstvo. Ostaće vam dovoljno vremena i za zabavu i skladne intimne trenutke.

Ako ste slobodni:

Tragaćete za osobom koja je dinamična, puna energije i koja će umeti da vas motiviše i pokreće. Upoznaćete nekoga ko će sa vama deliti interesovanja za sport i društvene aktivnosti. Tu osobu možete upoznati na nekom sportskom terenu u prirodi. Počećete da se viđate i vrlo brzo će se između vas dvoje pojaviti strasti, nakon čega ćete ući u intimne odnose u kojima ćete oboje uživati. Ovaj odnos ima šanse da pređe u emotivnu vezu, ali biste bili zadovoljni i prolaznom avanturom. Stariji Bikovi će upoznati preduzimljivu i vrlo komunikativnu osobu koja je u isto vreme naglašeno strastvena i fizički privlačna. Uspećete da je osvojite ali ćete ubrzo uvideti da je to osoba koja ne želi da se vezuje.

BLIZANCI

Ako ste u vezi:

Konjunkcija Merkura sa Jupiterom u prvoj polovini marta omogućiće vam da poboljšate komunikaciju sa voljenom osobom. U svemu ćete se dobro razumeti i uživaćete u otvorenim i zabavim razgovorima i razmeni mišljenja. Lako ćete se oko svega dogovarati. Pružiće vam se mogućnost za odlazak na zajedničko putovanje gde ćete se posvetiti jedno drugom. Druga polovina marta biće vam ispunjena radom na zajedničkim ciljevima. Bićete romantični i više nego obično ćete pokazivati nežnost i tople emocije voljenoj osobi. Organizovaćete zajedničke trenutke, intimu i više zabave, što će vašeg partnera činiti srećnim. U trećoj dekadi marta moguće su napetosti i nesuglasice. Izbegavajte dvosmislene izjave.

Ako ste slobodni:

Prva dekada marta će vam doneti poznanstvo sa osobom koja je intelektualni tip, komunikativna, puna ideja i originalna u svom nastupu. Upoznaćete se na putovanju ili na seminaru. Zaključićete već prilikom prvog susreta kako imate mnogo zajedničkih interesovanja i mnogo tema za razgovor. Počećete da se viđate, a bićete u prilici i da odete na zajedničko putovanje. U drugoj polovini marta ćete se zbližiti i započeti slobodnu emotivnu vezu jer će tako oboma odgovarati. Stariji Blizanci će započeti početkom marta intenzivnu komunikaciju na daljinu sa osobom koju su upoznali na jednom poslovnom skupu. Provešćete jedan lep zajednički vikend uz mnogo strasti i intime. Za vezu se još nećete odlučiti.

RAK

Ako ste u vezi:

Prva polovina marta donosi vam podršku od strane partnera, više osećanja koje ćete imati za međusobne potrebe u vašoj vezi i jedno drugom ćete pružati tople emocija i razumevanje. Bićete u mogućnosti da odete na zajedničko putovanje gde biste imali dovoljno vremena da se u potpunosti posvetite jedno drugom, a to će vam omogućiti više bliskosti i sreće. Skladni aspekti Marsa, Venere i Sunca sa Saturnom u trećoj dekadi marta doprineće učvršćivanju poverenja između vas i vašeg partnera i vaša emotivna veza će postati stabilna i izuzetno skladna. Družićete se sa zajedničkim prijateljima i investiraćete zajedničke finansije u lepši izgled vašeg doma. Uživaćete u novim zajedničkim interesovanjima.

Ako ste slobodni:

Početkom marta ćete upoznati osobu koja je u nekim stvarima različita od vas ali će vas upravo te razlike i privući jedno drugom. Otkrićete već nakon drugog susreta da se odlično dopunjujete i da imate slična zajedničke interesovanja, ali da im pristupate različito. Najviše će vam prijati to što ćete se dobro razumeti i otvoreno ćete razgovarati o svemu što vas interesuje. Vaša nova simpatija biće sasvim iskrena prema vama. Do kraja marta spontano ćete započeti ozbiljnu vezu. Nešto stariji Rakovi će na javnom skupu upoznati osobu koja će ih na prvi pogled privući i koja će se pokazati kao neko s kim mogu da se u svemu dobro razumeju. Privlačnost će biti obostrana i do kraja marta ćete započeti skladnu vezu.

LAV

Ako ste u vezi:

Merkur će u prvoj dekadi marta praviti konjunkciju sa Jupiterom u vašem polju ljubavi. Poboljšaćete komunikaciju sa voljenom osobom i u svemu ćete se dobro razumeti. Male zajedničke planove pretvorićete u velike. Jedno drugom ćete pružati podršku u svemu gde smatrate da je potrebno. Više ćete se kretati, odlaziti na zajednička putovanja i zabavu. U trećoj dekadi marta Mars, Venera i Sunce će praviti skladne aspekte sa Saturnom koji prolazi kroz vaše polje ljubavi i omogućiće vam da ostvarite važne zajedničke ciljeve. Prijaće vam zajednički izlasci, druženje sa zajedničkim prijateljima i nalaženje novih zajedničkih interesovanja. Bićete snažan oslonac svom partneru i on će vam pokazati da to umeti da ceni.

Ako ste slobodni:

Mart vam je odličan mesec za ulazak u ozbiljnu emotivnu vezu koja ima šanse da traje dugo ili čak da bude trajna. Više nego obično ćete izlaziti, učestvovati u grupnim aktivnostima i viđati se sa većim brojem ljudi. Tako ćete upoznati vašeg budućeg partnera. Povezaće vas zajednička interesovanja i jedan zajednički prijatelj. Odmah na početku ćete se privući i otkrićete da se u svemu dobro razumete. Ubrzo ćete oboje biti zaljubljeni i do kraja meseca ćete započeti emotivnu vezu. Nešto stariji Lavovi će biti spremni da uđu u emotivnu vezu sa osobom sa kojom se duže vreme viđaju.

DJEVICA

Ako ste u vezi:

Konjunkcija Sunca i Venere sa Neptunom u vašem polju ljubavi u prvoj polovini marta doneće vam sklad i intimne trenutke uz voljenu osobu koji će biti upravo ono što vam je najviše potrebno. Vašem partneru ćete pružati nežnost i toplinu i bićete puni osećanja, što će prijatno iznenaditi vašeg partnera. Vaš odnos će dobiti na kvalitetu. Druga polovina marta doneće vam pojačane strasti i dodatno će poboljšati vaše odnose sa partnerom. Skladni aspekti Sunca i Venere sa Plutonom omogućiće vam više zabave i zajedničkih aktivnosti u slobodno vreme. Kako ćete se dobro razumeti u svemu što je važno, biće vam lako da se dogovorite oko zajedničkih planova i ciljeva na dugoročni period.

Ako ste slobodni:

Ovaj mesec vam je izuzetno povoljan za ulazak u emotivnu vezu koja se može pokazati skladnom i dugom. Upoznaćete osobu koja će biti upravo onakav tip koji vam odgovara i emotivno i intelektualno. Najviše od svega će vas ta osoba privući svojim izgledom, a privlačnost će biti obostrana. Između vas dvoje će se već nakon drugog susreta pojaviti jaka osećanja, zaljubljenost i strasti. U drugoj polovini marta ćete započeti vezu i imaćete utisak da ste našli srodnu dušu. Nešto starije Device će se prepustiti strastima i jakim emocijama koje već duže vreme osećaju u odnosu sa osobom sa kojom se viđaju povremeno. Do sada ste bili suzdržani ali više nećete moći da potiskujete svoja osećanja.

VAGA

Ako ste u vezi:

Ulazak Marsa u znak Blizanaca doneće vašem partneru i vama mogućnost da odete na zajedničko putovanje ili da uživate u novim zajedničkim aktivnostima i interesovanjima. Vaš odnos će biti dinamičan i stalno ćete imati potrebu da nekuda idete zajedno i mnogo ćete razgovarati o raznim temama. Odlično ćete se razumeti i poštovaćete međusobne dogovore. Mars će u trećoj dekadi marta praviti trigon sa Saturnom, što će vas motivisati da voljenoj osobi pružite svu podršku i oslonac koji ste u mogućnosti. Osim toga, imaćete razumevanje za potrebe i očekivanja svog partnera i nastojaćete da ta očekivanja ispunite. Motivisaćete partnera na zajedničke aktivnosti u kojima ćete oboje uživati i ostvarićete zajednički cilj.

Ako ste slobodni:

Očekuje vas poznanstvo sa osobom koja je po prirodi ambiciozna, vredna, intelektualni tip, komunikativna i nemirna, stalno u pokretu. To je neko ko će znati da vas pokrene na akciju i probudi u vama strasti i želju za novim iskustvima. Ovu osobu možete upoznati na putovanju ili će to biti neko ko je došao iz daleka, a susret dolazi preko vašeg daljeg rođaka. Uvidećete kako se odlično razumete u svemu i kako imate mnogo zajedničkih interesovanja. Spontano ćete započeti vezu. Starije Vage će preko kontakata na društvenim mrežama upoznati osobu sa kojom će provoditi vreme u interesantnim razgovorima i u koju ćete se zaljubiti. U trećoj dekadi meseca ćete se videti i provesti vikend zajedno. Moguća je veza.

ŠKORPIJA

Ako ste u vezi:

Se*stil Venere sa Uranom koji prolazi kroz vaše polje ljubavi na početku marta uneće svežinu u vaš odnos sa voljenom osobom. Predložićete partneru nove zajedničke aktivnosti i imaćete veći broj predloga kako biste mogli da poboljšate vašu emotivnu vezu. Vašem partneru će se vaši predlozi dopasti i prihvatiće ih sa oduševljenjem. Očekuje vas dobra zabava. Konjunkcija Venere sa Neptunom u drugoj dekadi marta doneće vam više lepih romantičnih i intimnih trenutaka udvoje. Pokazaćete svom partneru kako ga dobro poznajete i kako znate šta voli, šta ga zabavlja i u čemu uživa i to ćete mu pružati. Vaša duboka osećanja ćete pokazivati često. Ispunićete voljenoj osobi jednu želju, što će joj mnogo značiti.

Ako ste slobodni:

Osoba koja vam se dopada duže vreme će početkom meseca početi neočekivano da obraća pažnju na vas i da vam šalje signale kako je otvorena za razgovor, viđanje i izlaske sa vama. Do treće dekade marta ćete se bolje upoznati i otkriti da se dobro razumete i da postoje obostrane simpatije. Pojaviće se i osećanja, zaljubljenost i osećaćete se srećno i ispunjeno. Do kraja meseca ćete započeti vezu koja će se pokazati skladnom sa mogućnošću da bude duga, stabilna i puna dinamike. Stariji Škorpioni će provoditi veliki deo slobodnog vremena u društvu osobe sa kojom mogu o svemu otvoreno da razgovaraju i koju su upoznali na jednom seminaru. Bićete u slobodnoj vezi ali će se pojaviti obostrana osećanja.

STRIJELAC

Ako ste u vezi:

Ulazak Marsa u znak Blizanaca i u vaše polje ljubavi početkom marta motivisaće vas da se više potrudite oko rešavanja nesuglasica koje povremeno imate u odnosima sa voljenom osobom. To će od vas zahtevati bavljenje onim stvarima u odnosu koje će izazivati napetosti i razgovor o onome o čemu nerado razgovarate ali će doprineti boljem razumevanju. Mars će u trećoj dekadi marta praviti trigon sa Saturnom i uneće više stabilnosti u vaš odnos sa voljenom osobom. Uspećete da rešite teškoće na koje ste nailazili u komunikaciji i dogovorićete se oko zajedničkih ciljeva kojima ćete se posvetiti. To će pozitivno uticati na vaš odnos u celini. Iskreno ćete razgovarati o zajedničkim potrebama u vezi.

Ako ste slobodni:

Osećaćete potrebu da upoznate nekoga s kim biste mogli o svemu otvoreno da razgovarate, ko bi prema vama bio iskren, s kim biste mogli da se smejete i osećate sigurno. Primetićete da u vašem bližem okruženju živi neko ko vam se više puta našao pri ruci da vam pomogne oko nekih sitnica. Nakon novog susreta započećete duži razgovor i počećete nakon toga češće da se viđate. Otkrićete da ste jedno drugome prijatno društvo. Pojaviće se obostrane emocije. Veza je moguća. Nešto stariji Strelci će kroz poslovne aktivnosti upoznati osobu sa kojom će blisko sarađivati. Između vas dvoje će se probuditi strasti koje će dovesti do avanture. Ovaj susret ne mora da se završi kao prolazna avantura, može da ide dalje.

JARAC

Ako ste u vezi:

Poboljšaćete komunikaciju sa voljenom osobom u prvoj dekadi marta i preduzećete inicijativu za zajedničke aktivnosti koje će uključivati povremene zajedničke izlete u prirodu i odlazak na kraća vikend putovanja gde ćete moći jedno drugome da posvetite vreme i pažnju. Razgovaraćete o zajedničkim planovima i nalaziti nove zajedničke ciljeve. Konjunkcija Sunca i Venere sa Neptunom u drugoj dekadi marta doneće vam emotivni sklad. Moći ćete lako da osetite šta je vašem partneru u datom trenutku potrebno i šta bi ga činilo srećnim sa vaše strane. Potrudićete se da izađete u susret emotivnim potrebama voljene osobe u čemu ćete imati uspeha. To će vam doneti više bliskosti i stabilnosti u odnosu.

Ako ste slobodni:

Neočekivano ćete upoznati preko jednog prijatelja osobu sa kojom ćete se već pri prvom susretu dobro razumeti i otkriti kako uživate u međusobnoj komunikaciji. Osećaćete i kako vam društvo te osobe prija, a osećanje će biti obostrano. Počećete da se viđate često i ubrzo ćete se zaljubiti. Vaša nova simpatija će vas puniti pozitivnom energijom i bićete motivisani za zabavu i romantične trenutke u dvoje. U trećoj dekadi marta ćete započeti skladnu i ozbiljnu vezu. Nešto stariji Jarčevi će prema osobi sa kojom se viđaju duže vreme početi da pokazuju više osećanja nego što to obično čine, a to će ovoj predstavljati prijatno iznenađenje. Dovoljno da pristane da započne emotivnu vezu sa vama.

VODOLIJA

Ako ste u vezi:

Konjunkcija Sunca sa Neptunom će vas motivisati da na drugačiji način pristupite partneru i zajedničkim planovima i aktivnostima ali ćete biti nesigurni da li ste odabrali pristup koji će poboljšati vaš odnos i doneti vam stabilnost koja vam je potrebna. Vaš partner vam neće jasno dati do znanja koliko mu odgovara vaš pokušaj da mu se prilagodite. Sunce će 20. marta ući u znak Ovna, što će vam omogućiti da pokrenete voljenu osobu na akciju. Više ćete izlaziti i družiti se sa zajedničkim prijateljima. Pojačaće se vaša strastvenost i to će vašem partneru najviše prijati. Vaš odnos će biti stabilan.

Ako ste slobodni:

Početkom marta bićete zaneseni i skloni da idealizujete svakog ko vam privuče pažnju i na bilo koji načion vam se dopadne. Na sreću, dopašće vam se samo dve ili tri osobe. Jedna od njih će se izdvojiti kao perspektivna jer će biti otvorena na razgovore, povremene izlaske i zajedničke izlete u prirodu. U drugoj polovini marta ćete se oboje zaljubiti jedno u drugo i ubrzo ćete započeti vezu koja će biti puna dinamike, podsticaja, podrške ali i iskrenih osećanja. Nešto starije Vodolije će imati mnogo iluzija u pogledu osobe koja im se dopada. Do sredine marta ćete uvideti da se uzalud nadate i da niste jedno za drugo. Upoznaćete potom nekog novog s kim ćete vrlo brzo postati emotivno bliski.

RIBE

Ako ste u vezi:

Konjunkcija Merkura sa Jupiterom u prvoj dekadi marta doneće vam mogućnost da unesete nešto novo u intimne trenutke sa voljenom osobom. Provodićete više vremena zajedno, što će vam omogućiti da jedno drugome kažete mnogo toga o čemu ste ćutali ili niste znali kako da kažete. Iskrenost će vam omogućiti da jedno drugo bolje razumete i više volite. Ulazak Merkura u vaš znak 15. marta doneće vam veću bliskost sa voljenom osobom ali će vašem partneru biti potreban oslonac sa vaše strane više nego obično. Povremeno vam može delovati nejasno šta je vašem partneru potrebno kako bi se osećao voljeno ali ćete moći da osetite njegove potrebe. Uživaćete u intimnim trenucima i zajedničkim aktivnostima.

Ako ste slobodni:

Početkom marta upoznaćete osobu koja je vaša sušta suprotnost, nekog koje potpuno racionalan. Osjećat ćete kako vam je potreban neko toliko različit kako biste imali s kim da se dopunjujete i kako biste imali više dinamike i novih dešavanja u životu. Vaša simpatija će imati slično mišljenje, a kako će se pojaviti i emocije između vas dvoje, do kraja mjeseca ćete ući u vezu. Nešto starije Ribe će imati romantičan mjesec jer će se neko nov zaljubiti u njih i simpatije će vrlo brzo biti obostrane. Nećete donositi ishitrene odluke ali vam neće trebati mnogo da upoznate jedno drugo i da shvatite da možete zajedno, prenosi “Mesečni horoskop“.

