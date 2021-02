U braku bili 56 godina, onda preminuli od korone u rasponu od sedam sati

Bračni par iz Wellingtona u Engleskoj bio je posljednjih nekoliko mjeseci izolovan zbog pandemije koronavirusa, piše Daily Mail.

Njih dvoje su se uprkos svemu zarazili koronavirusom.

Cynthia je u početku bila u nešto ozbiljnijem zdravstvenom stanju, i ona je prva prevezena u bolnicu.

Nakon što se i Leigh zarazio, prevezen je u istu bolnicu. Njegovo zdravstveno stanje na trenutak se poboljšalo, pa je zato prebačen u drugu bolnicu.

Porodica je šokirana tragedijom koja ih je snašla. Vijest da je preminula Cynthia duboko ih je rastužila, a onda, samo nekoliko sati kasnije, javljeno im je da je preminuo i Leigh – to ih je porazilo, ostali su u trenutnom šoku.

It’s been a very sad day as we said farewell to Leigh and Cynthia Bryant.

Leigh was a talented player for us in his younger days and the couple became keen supporters as they watched their sons and then grandsons play for our first team.

Sincere condolences to all the family. ♥️ pic.twitter.com/sgMo4BX3f4

— Wellington AFC (@Wellington_AFC) February 10, 2021