Savršen muž pripada ovom horoskopskom znaku- on ne skita, ne laže i ne vara ženu: Nema boljeg partnera od njega!

Ljubav smatra najmoćnijom silom u svemiru, a on je najbolji, najvještiji upravljač te čarobne sile. Njegov najveći dar je njegovo srce – on voli i onda kada bi svi drugi odustali, jer on vidi i sićušnu zraku sunca koja mu govori da iza tame postoji svjetlo.

“Tisuću polovičnih ljubavi mora biti zanemareno da bi jedno cijelo srce bilo na mjestu.” ~ Rumi

U svojoj želji da njeguje i daje sve što je potrebno kako bi poboljšao svijet u kojem živi, on će se iscrpiti popravljajući stvari i ostavljajući ih boljima nego što ih je pronašao.

RAK!

Rakove stalno kritiziraju zbog promjenjivog i često sumornog raspoloženja, ali važno je znati da mili Rak osjeća sve. Komunikacija je ključ ako želite izbjeći nesporazume koji bi mogli dovesti do romantičnog disbalansa.

Slatka riječ ili promišljena gesta lansirat će ga u orbitu do zvijezda, a nepromišljen komentar ili nepotrebno ignoriranje bacit će ga u vrtlog mračnih sumnji i preispitivanja poput: “Što sam učinio da ovo zaslužim?“.

On osjeća sve i često čezne za vremenom koje će provesti u samoći, sa svojim mislima.

S vremena na vrijeme možda ćete biti zbunjeni njegovom sposobnošću da istovremeno bude jednako sramežljiv i hrabar.

Potrebna je nevjerojatna količina posla za pravog Raka da se oslobodi od stvrdnute ljuske koja štiti njegove sirove emocije. Mnogi Rakovi svoje partnere drže na distanci, dok još pliva po neistraženim vodama i ne uvjeri se da je “siguran”, jer on ne zna voljeti polovično.

Iako voli biti spontan, Rak se gnuša kratkotrajnih avantura, jer sebe čuva kao dar za posebnu osobu.

Rak je često kreativan i uvijek izražajan. Pažljivost karakterizira njegov stil u odnosima, kada vas jednom primi u svoje srce, uvijek ste mu na umu.

On će za vas dati sve što ima, a za uzvrat je potrebno vrlo malo da bi bio sretan. Dovoljno je da se osjeća poštovano i sigurno među ljudima koje voli.

Njegov partner treba biti senzitivan. Niste njegov prvi partner i bit ćee sretni ako budete onaj posljednji, a usput je važno znati da su ga mnogi povrijedili. On ne traži od vas da iscijelite njegove rane, samo trebate znati kako mu je važno da vam može vjerovati, jer on će vam dati cijelog sebe.

Njegova prošlost je protkana nedostojnim ljubavnicima, samo zato što još nije naučio koliko je nevjerojatna osoba.

Ono što on traži je stabilnost, iako živi i za avanturu!

On se želi igrati, istraživati i prekapati po nepoznatom s nekim za koga je uvjeren da će biti njegova sigurnosna mreža ako doživi pad. Tijekom godina brine se o puno toga. Za svoju buduću sreću u ljubavi, on želi osobu kojoj je ugodno u vlastitoj koži, osobu s kojom može rasti.

Rak će vam dati sve što bi mogli poželjeti u vezi, on oduvijek vjeruje da su bajke stvarne i da dvoje ljudi mogu živjeti sretno zauvijek.

Njegova ljubav je čista, stvarna i 100 posto originalna. (Nažalost, mnogi ljudi nisu doživjeli ljubav poput njegove, tako da većina ne zna što bi s njom … odbace je ili još gore – uzmu je zdravo za gotovo.)

Hrabra duša koja je spremna dopustiti da bude voljena od strane velikog srca Raka, možda će vidjeti čudo nevidljivo drugima. I neka tada njih dvoje uživaju u euforičnom sjaju koji zrači iz onih koji shvaćaju vrijednost pisanja vlastite bajke, piše “Atma“.

