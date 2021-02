AKO SE PITATE ZAŠTO VAS MAČKE ČEKAJU PRED VRATIMA KAD GOD SE VRATITE KUĆI, EVO ODGOVORA

Za mačke je poznato da mogu biti potpuno samostalni ljubimci, ali to ne znači da ne pokazuju brigu za svoje vlasnike, piše Bright Side.

Mogu vas čuti

Nije nikakvo čudo što vaša mačka zna tačno u kojem trenutku ćete ući u kuću, jer mačke imaju izuzetno dobar sluh. One mogu detektirati veliki raspon frekvencija i imaju izoštreniji sluh od ljudi, pa i od većine pasa.

Dakle, kada ulazite u vašu garažu ili lift, one to znaju, jer vas čuju. Vremenom, one počinju povezivati taj zvuk s vašim dolaskom i spremno vas čekaju pozdraviti. A to nas dovodi do sljedećeg razloga zašto vas vaša mačka čeka pred vratima.prenosi Hayat

Poznaju vašu rutinu

Osim dobrog sluha, mačke imaju još jedan trik kako shvatiti u koje vrijeme dolazite kući. Imaju odličan osjećaj za vrijeme, tako da mogu znati točno u koje doba dolazite.

Rutina je nešto što njima daje smisao, lako im je pratiti ju i omogućava im ustanoviti vrijeme vašeg povratka kući, osobito ako imate ustaljeni raspored koji mogu naučiti i naviknuti se na njega.

Na primjer, ako dolazite kući svakog dana u 19 sati, vaša mačka će se naviknuti na to i očekivat će vas uvijek u to vrijeme. To ne vrijedi samo za vaš povratak, one mogu pratiti vašu rutinu u nekoliko slučajeva, naročito ako to uključuje vrijeme njihovog obroka.

Žele vašu ljubav

Obično, kada stignemo kući, svojim ljubimcima poklanjamo pažnju ili neke grickalice, posebno kada smo proveli dosta vremena razdvojeni od njih. Potpuno je normalno pružiti im tu pažnju i ljubav nakon dolaska kući i one to vole.

Žele hranu

Osim toga što su veoma uzbuđene zbog vremena koje će provesti s vama i pažnje koju ćete im pružiti, mačke na umu mogu imati još nešto, a to je hrana. Mogu biti zaista dobre i poslušne čitavog dana i onda ne mogu dočekati biti nagrađene nekim ukusnim poslasticama koje im samo vi možete donijeti.

