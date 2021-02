Znate li uopće koliko većina muškaraca može izdržati? Osam stvarno pametnih načina da ga malo ‘produžite’ u krevetu

Da, ako prerano stigne na spoj, to je sasvim u redu. Štoviše, to će se sigurno smatrati pozitivnim znakom da mu je stalo i vjerojatno ćete se osjećati polaskano. No, ako prerano stigne…znate već kamo u spavaćoj sobi – to je posljednje što želite. Pa, dobro, možda biste se i u toj situaciji mogli osjetiti polaskano pri pomisli da ga toliko uzbuđujete da se ne nikako ne može suzdržati. Jednom. Ok, dva, tri puta. Ali svaki, ama baš svaki put kad počnete voditi ljubav? Naravno da s tim nećete biti oduševljeni i ne morate se osjećati krivom niti lošom osobom zato što želite da izdrži malo duže i da cijela stvar ne bude gotova prije nego što je uopće i počela.

Prema nekim statistikama, prosječno trajanje penetracije je između tri i šest minuta. Dakle, ako je vaš partner negdje unutar tog raspona, tehnički je sve u najboljem redu i u granicama ‘normale’ (imajte na umu da je normala vrlo individualan pojam barem kad je riječ o trajanju seksa). No, ako vi (ili možda čak oboje) nakon seksa osjećate nezadovoljstvo, onda to postaje problem. Srećom, riječ je o problemu koji se da riješiti i uopće ne bi trebalo biti previše teško. Evo što možete učiniti da pomognete svom partneru da izdrži malo duže u krevetu tako da oboje uspijete postići vrhunac.

1. Predložite predigru (ali takvu koju neće tako skoro zaboraviti)

Prije nego što se upustite u seks u smislu penetracije, napravite predigru i to takvu u kojoj ćete vi masturbirati. Recite mu da želite da vas gleda dok se dirate – uvjeravamo vas da će biti oduševljen. Osim toga, to će i vama pomoći da se malo brže zagrijete i dođete do točke blizu orgazma te da oboje budete na istoj ‘valnoj dužini’ kad počnete s penetracijom.

2. Nabavite prsten za penis

Prsten za penis ili erekcijski prsten obično se stavlja na bazu ili korijen penisa ili pak preko penisa i testisa zajedno (ovisi o modelu). Prsten vrši pritisak na bazu penisa i tako smanjuje dotok krvi, što može odgoditi orgazam i pomoći da seks potraje malo duže nego inače. Osim toga, prsten trenutačno povećava opseg penisa što će vam pružiti dodatni užitak. I bez brige, taj prsten neće donijeti užitak samo vama već i vašem partneru. Naime, muškarcima se ta igračka naročito sviđa, između ostalog i zato što produljuje i pojačava erekciju.

3. Isprobajte tehniku ‘stiskanja’

Navedite partnera da izvadi penis kad primijetite da se jako uzbudio i da je blizu vrhunca, a zatim mu pritisnite glavić penisa kao da ga želite iscijediti, savjetuje seksualna terapeutkinja Debra Laino. Naravno, nemojte to učiniti previše čvrsto tako da ga boli. Važno je da napravite stanku čim osjetite da bi ubrzo mogao svršiti i zatim lagano pritisnete glavić između palca i kažiprsta. Naglasak je na ‘lagano’. Naime, takvo lagano stiskanje može odgoditi ejakulaciju i pomoći vam da oboje duže uživate u seksu.

4. Razmislite o kondomu

Nitko nije lud za kondomima i ako ne morate brinuti o spolno prenosivim bolestima ili neželjenoj trudnoći jer ste u dugoj vezi s monogamnim partnerom, sigurno je kondom zadnje što želite u seksu. No, ako je partnerova preuranjena ejakulacija vaš problem, možda biste ipak mogli razmisliti o nabavi kondoma. Naime, oni stvaraju dodatan sloj između penisa i vagine tako da osjećaj penetracije (s obzirom na to da nema dodira meso o meso) nije tako intenzivan. To može odgoditi njegov orgazam točno toliko koliko je potrebno da i vi postignete orgazam.

5. Zamijenite položaje

Većina muškaraca zna otprilike kad su blizu orgazma pa se dogovorite s partnerom da u tom trenutku zamijenite položaje. Možete i vi preuzeti inicijativu pa kad osjetite da je partner blizu izvucite se i sjednite na njega. Kad muškarac ima orgazam, ima dva seta kontrakcija s tim da razmak između kontrakcija traje u prosjeku 0,8 sekundi. Pomicanje u tom ritmu, ili brže, može ga dovesti do orgazma još brže, zato vi budite ta koja će usporiti ili promijeniti ritam kretanja, što može odgoditi njegov orgazam. Što se toga tiče, morate ćete malo eksperimentirati dok ne otkrijete što najbolje funkcionira kod vas. Na primjer, kad ste vi gore, bolje ćete kontrolirati ritam.

6. Radite male stanke

Nitko ne kaže da tijekom cijelog seksa sve mora ići brzo i intenzivno. Uvedite male stanke nakon kojih ćete opet nastaviti svaki put iznova. Kad dođe blizu vrhunca, muškarac neka izađe iz vas pa se neko vrijeme ljubite i mazite dok uzbuđenje malo ne splasne. To će dovesti do dužeg seksualnog iskustva koje može produbiti intimnost, a ne samo odgoditi njegov orgazam.

7. Predložite mu da radi vježbe za dno zdjelice

Takve vježbe nisu korisne samo za žene, mogu ih raditi i muškarci, a to onda može donijeti velike promjene u spavaćoj sobi. Jedno švedsko istraživanje objavljeno 2014. pokazalo je da su muškarci koji su tijekom nekoliko mjeseci radili takve vježbe poboljšali svoju sposobnost kontroliranja preuranjene ejakulacije (svi ispitanici su patili od probleme preuranjene ejakulacije cijeli život). Vježbe vaš partner može izvoditi i sjedeći za radnim stolom: neka isproba, može pomoći, a naškoditi sigurno neće.

8. Nastavite seks

Samo zato što je on svršio, ne znači da seks mora završiti. Nastavite li s ‘post’ igrom, vrlo lako je moguće da on opet dobije erekciju te da drugi ili čak i treći put seks potraje duže prije nego što ejakulira.

