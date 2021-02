Ovi znaci Zodijaka imaju šanse da zgrnu BOGATSTVO

Položaj zvijezda u trenutku našeg rođenja može puno toga odrediti u budućnosti, pa tako i privlačenje ili odbijanje novca.

Dok se neki ljudi moraju mučiti da bi zaradili određeni iznos, neki jednostavno privlače novac čak i malim koracima i postupcima u karijeri, a o kojim je znakovima riječ, piše PinkVilla.

Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku su takmičarskog duha, vole da pobjeđuju i pogled im je uvijek usmjeren prema cilju i nagradi koju on donosi. Žele samo najbolje za sebe i uvijek rade sve kako bi ostvarili svoje snove. Takvim ponašanjem uspijevaju doći do novca – i to do dosta dobrog iznosa.

Bik

Bikovi vole raskoš i luksuzan način života pa im nije problem potruditi se za to. Neumorni su u nastojanju da postignu veliko bogatstvo i uradiće što god treba.

Vaga

Vage jako logično i razumno gledaju na život, imaju jako izraženu životnu etiku i znaju cijeniti novac koji dolazi nakon mukotrpnog rada i truda. Novac privlače tako što puno rade, a odlične su i u štednji.

Djevica

Orijentisane na detalje, Djevice se stalno trude biti najbolje i raditi na sebi. Perfekcionizam ih uvijek odvede na put koji vodi do uspjeha i bogatstva.

Škorpija

Oni ne odmaraju dok posao nije gotov, a s obzirom na to da u svemu imaju jako visoke standarde – mnogo će raditi. Njihova strast prema poslu kao magnet je za novac, prenosi “Krstarica“.

