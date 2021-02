Detaljan sedmični horoskop od 22.02 do 28.02. – Sreća bi mogla pratiti Vage, Škorpije i Jarčeve

Ovan: Ovnovi u ovoj sedmici mogu očekivati neke veoma zanimljive događaje vezane za ljubav ili dobitak novca. Pratiće vas sreća i harmonija na svim životnim poljima. Ući ćete u perio u kome ćete moći uživati u dobroj karmi koju ste stekli kroz svoja prethodna djela.

Kado sedmica bude odmicala vidjećete kako u vaš život ulaze samo dobri ljudi i dobre stvari. Uživaćete u pažnji na radnom mjestu jer će vaše sposobnosti i vještine napokon biti prepoznate. Takođe, bićete veoma privlačni osobama suprotnog pola.

Vikend će biti povoljan za druženja i zabavu, ali i za rješavanje finansijskih pitanja. Bik: Prva polovina sedmice će biti optimistična, a sreća će vas pratiti kuda god da krenete. Budite fokusirani na svoje želje jer ćete sve što započnete moći uspješno da završite.

Važno je da poradite na ravnoteži između privatnog i poslovnog života te da provodite više vremena sa ljudima koji su vam dragi. Vaša brižnost i spremnost na pomoć će vam donijeti neka nova, zanimljiva poznanstva. Druga polovina sedmice će biti ispunjenja ljubavlju i romantikom, a vaš entuzijazam i pozitivna energija će vam pomoći da ostvarite neke svoje snove.

Blizanci: Važno je da poradite na komunikaciji sa osobama koje su važan dio vašeg života kako biste izbjegli moguće nesporazume i konflikte. Ova sedmica će biti povoljna za učenje novih stvari. Nećete pogriješiti ako se odlučite da istražujete neke nove stvari., piše “Infpult”

Vikend će biti veoma povoljan da se posvetite svom partneru i oživite strasti, a najsrećniji dani će vam biti utorak i srijeda. Rak: Pred vama je veoma uspješna sedmica, ali bi bilo dobro da do srijede ipak budete oprezni. Posebno oprezne trebaju biti one osobe koje rade u timu, pa bi bilo dobro da sve promjene prijavite svojim nadređenima.

U prvoj polovini sedmice su mogući neki nesporazumi koji mogu uzrokovati svađe pa čak i prekide nekih odnosa. Druga polovina sedmice će ipak biti nešto optimističnija. Možete čuti neke veoma povoljne vijesti. Lav: Lavovi će u ovoj sedmici zračiti samopouzdanjem i biće spremni za druženje i kompromise. Bićete veoma prijateljski raspoloženi i lako ćete sklapati nova poznanastva.

Ovo će biti idealan period da se povežete sa vama bliskim ljudima i uživate u njihovom društvu. Budite otvoreni prema drugim ljudima jer ćete samo na taj način moći ostvariti nova poznanstva i ostaviti dobar utisak. Ako uspijete iskombinovati svoj opušteni stav sa svojim šarmom i samopouzdanjem, za vas će samo nebo biti granica.

Djevica: Na početku nedelje ćete biti društveni, sentimentalni i romantičniji nego inače. Ipak, imajte na umu kako, ukoliko ste inače hladnija odnosno po pitanju emocija rezervirana osoba, druga strana neće tako nešto očekivati a moguće niti primjetiti vaše potrebe.

Upravo će iz toga razloga neki od vas u pojedinim trenucima ispasti ćudljivi ili čak sebični. Loši odnosi će samo donijeti na površinu sve one probleme koji su se gurali pod tepih da bi se razbile iluzije i naglasila nelojalnost odnosno bilo kakav drugi oblik nepoštovanja.

Od srijede će naglasak biti na strasti ali i nježnosti sa osobom koja je suosjećajna i blage naravi. Vaga: Ova sedmica će biti idealna za zabavu i poboljšanje međuljudskih odnosa. Atmosfera će biti opuštena i smirena pa ćete vrlo lako moći popraviti bilo kakve stare nesporazume ili krenuti iznova stvarati temelje u odnosima za koje ne možete prihvatiti da su pošli po zlu.

Oni od vas koji se teško nose sa radnim tempom i osjete da im nedostaje motivacije, trebali bi sebe nagraditi tako što će obnoviti garderobu, poraditi na fizičkom izgledu ili kupiti sebi nešto što žele dulje vremena. Vikend će biti povoljan za poboljšanje privatnog života, a najbolji dani će biti ponedeljak i četvrtak. Škorpija: Bit ćete opušteni a istovremeno spremni prihvatiti druge ljude i njihova razmišljanja.

Uživat ćete u društvu onih koji možda i nisu shvaćeni od strane okoline ali su inovativni, drugačiji i spremni riskirati. Kada je u pitanju ljubav, period do petka je idealan za stupanje u nove odnose, bilo javne ili tajne. Ipak, na vama je da procijenite sa kime se vežete, koliko je to za vas dobro i što vam to donosi u budućnosti.

Vikend posvetite sebi i emocijama. Strijelac: Prva polovina sedmice će biti puna dobrog raspoloženja i zabave. Biće ovo idealna sedmica za druženja i strastvene trenutke sa partnerom. Lako ćete sklapati prijateljstva i dobro znati odabrati društvo a novi će partnerski odnosi, ukoliko se na njih odlučite, donijeti sve ono čemu se nadate.

Moguće je poboljšanje vaše finansijske situacije ili iznenadni novčani dobitak. Jarac: U ovoj sedmici biste mogli pokazati povećanu empatiju što bi neki ljudi mogli iskoristiti. Mnogi će konačno shvatiti kako moraju, da bi mogli pomoći nekome drugome ostvariti želje ili planove, prvo realizirati svoje.

Kada su u pitanju međuljudski odnosi, od četvrtka možete očekivati veću povezanost te više strasti i podrške. Druga polovina sedmice će vam donijeti veću strast i hrabrost da se zauzmete za svoje stavove i da se b orite za ono što vam je važno.

Vodolija: U prvoj polovini sedmice naglasak će biti na vašem načinu razmišljanja, komunikaciji ali i kraćim putovanjima. Upravo će vam ta putovanja pomoći da se ohrabrite, dobijete novu dozu inspiracije te bolje shvatite svakodnevicu. Neke susrete i razgovore nećete moći izbjeći ,pa je važno da budete pribrani i koncentrsani.

Ovo će bit veoma povoljna ideja za razmjenu ideja i pravljenje nekih novih planova za budućnost. Viken će donijeti mnogo opuštenih trenutaka ali i spremnosti za ozbiljne razgovore. Ribe: Već od samog početka sedmice trebate preispitati svoje planove.

Ove sedmice ćete uspješno uskladiti svoje misli sa emocijama i sa djelima pa tako ostvariti jednu moćnu harmoniju koja će vam osigurati realizaciju starih ciljeva kao i nekih koji će se spontano tek stvoriti na tom putu do uspjeha.

Na poslu vam neće nedostajati aktivnosti, ali ćete morati, htjeli vi to ili ne, posvetiti više pažnje i vremena svojoj porodici. Ako tražite idealne trenutke za romantiku, pronaći ćete ih u srijedu i petak kada ćete biti osjetljivi za tuđe potrebe, vrlo senzualni i strastveni.

