Životna drama princeze Dubaija: ‘Upomoć, ne znam hoću li nakon ovog snimka ostati živa…’

Princeza Latifa Al Maktoum, kći moćnog vladara Dubaija koja je pokušala pobjeći od svoje porodice 2018., slala je mobitelom snimke svojim prijateljima, u kojima je optuživala svojeg oca, šeika Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, da je drži kao taoca, te naglašavala da strahuje za svoj život.

Snimke je slala uz pomoć mobitela koji su joj prijatelji uspjeli prokrijumčariti u vilu u kojoj je zatvorena, s rešetkama na prozorima i naoružanim stražarima oko zdanja. Poruke je snimala na toaletu, iz jedine prostorije u kući u kojoj se mogla zaključati. No, nedavno su poruke prestale stizati, zbog čega su Latifini prijatelji podijelili snimke s medijima i apelirali na UN da joj pokuša pomoći, piše Jutarnji list.

– Ja sam talac, a vila iz koje se javljam pretvorena je u zatvor. Ne znam hoću li uspjeti preživjeti. Policija mi prijeti da ću ostatak života provesti u zatvoru i da nikada više neću ugledati sunčevu svjetlost, govori Latifa na jednoj od snimaka.

Latifa, koja danas ima 35 godina, prvi je put bezuspješno pokušala pobjeći kada je imala 16. Tek kada je upoznala francuskog poduzetnika Hervea Jauberta 2011., smislila je izvediv plan koji je planirala sljedećih sedam godina,piše Depo.

Pobjegla je uz pomoć svoje instruktorice capoeire, Tiine Jauhiainen, s kojom se u februaru 2018. ukrcala na gumeni čamac i zaputila prema međunarodnim vodama, gdje ju je Jaubert čekao u jahti koja je plovila pod američkom zastavom.

Bijeg se činio uspješan, no osam dana kasnije, dok je jahta bila pored indijske obale, na nju su se ukrcali komandosi, koji su Latifu i Jauhiainen istjerali iz skrovišta ispod palube dimnim bombama. Pod prijetnjom oružjem vratili su je u Dubai, zajedno sa svima na brodu, koje su pustili nakon dvije sedmice pritvora u Emiratima. Latifa se od tad nije više pojavila u javnosti, a indijske vlasti nikada nisu komentirale svoju ulogu u njenom zarobljavanju.

U video snimkama koje su njeni prijatelji ustupili BBC-u, Latifa je ispričala kako se krvnički borila protiv komandosa na brodu. Dali su joj sredstvo za uspavljivanje dok su je ukrcavali u privatni avion, i nije se probudila dok nije sletjela u Dubai.

Od tada je, tvrdi, zarobljena sama u luksuznoj vili bez ikakvog kontakta s vanjskim svijetom. Vrata i prozori kuće osigurani su rešetkama, a ispred kuće čuvaju je policijske snage. Nema pravo ni na medicinsku ni na pravnu pomoć.

Šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum utjecajni je vladar Dubaija i potpredsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji već godinama tvrde kako je Latifa “sigurna sa svojom porodicom”. Mohammed je vlasnik kompanije koja se bavi konjičkim sportovima i čest je gost na popularnim događanjima u tom sportu, poput Royal Ascot utrka, gdje se uredno druži s britanskom kraljevskom porodicom.

Latifu je nakon zarobljavanja 2018. posjetila bivša povjerenica UN-a za ljudska prava Mary Robinson, no Latifina ju je porodica uvjerila kako nesretna princeza boluje od bipolarnog poremećaja, te su joj predočili lažnu dokumentaciju kojom su to i potvrdili. Ministarstvo vanjskih poslova Emirata uslikalo je Robinson i Latifu zajedno i predstavilo to kao dokaz da je princeza zdrava i da se za nju dobro skrbi. Danas Robinson kaže kako je bila “stravično prevarena”.

Britanski Visoki sud prošle je godine utvrdio niz činjenica vezanih uz slučaj šeika Mohammeda, između ostalog potvrdivši da je naredio i organizirao njenu otmicu 2002. i 2018., te nezakonitu otmicu njene starije sestre princeze Shamse 2000., koja je također pokušala pobjeći. Prijatelji princeze Latife nadaju se da će joj međunarodna javnost, potaknuta sudskim presudama, možda ipak uspjeti pomoći dok nije prekasno.

