Veliki mjesečni horoskop za mart 2021. godine: Ovna očekuje stresan period, a Djevice predivna magija ljubavi

Mjesečni horoskop za mart 2021. godine!

Stiže nam mart! Dok se radujemo sunčevim zracima i buđenju proljeća, iščekujemo da vidimo i kakve će zvezde biti prema nama. U martu nas čekaju značajne promjene, ali i dugo očekivano rasterećenje. U nastavaku saznajte šta vas čeka na polju ljubavi, posla i zdravlja.

OVAN

Zauzete Ovnove očekuje mjesec ispunjenja ciljeva sa voljenom osobom. To znači da ćete se ovog mjeseca ohrabriti i ispuniti svoje želje. Možda ćete započeti zajednički život, možda ćete razmišljati o kupovini novih kola ili nekretnine. Smireni ste, imate povjerenja u partnera i odišete harmonijom. Pred kraj mjeseca, može doći do kraćih, burnih svađa i neslaganja. Slobodni Ovnovi ne žele da prihvate da im se ništa ne dešava na ljubavnom polju, pa će biti u potrazi za novim avanturama. Moguće je da ćete obnoviti vezu iz prošlosti.

Mart će biti za vas veoma stresan i težak mjesec što se tiče karijere. Imate utisak da zaslužujete više, pa nesmotreno možete da ugrozite sadašnji položaj na poslu. Ishitrenih postupaka treba da se suzdržavate, kako ne biste došli u situaciju da morate svima da objašnjavate da niste krivi. Njegujte dobar odnos sa kolegama. Nezaposleni Ovnovi mogu da dobiju odlične ponude iz oblasti IT-a.

Budite umjereni u svemu i idite redovno na preventivne zdravstvene preglede.

BIK

Zauzete Bikove u martu očekuje miran period na ljubavnom polju. Više ćete izlaziti, više ćete se družiti i bićete generalno zadovoljni sa odnosima sa bliskim ljudima. Partner vas razumije, ali ne može često da toleriše promjene ponašanja i raspoloženja. Nekad je najbolje da se osamite i da se posvetite sebi. Ako to ne uradite, veća je vjerovatnoća da ćete upadati u razmirice, svađe i da ćete se vraćati u prošlost i na nerješene probleme. Slobodni Bikovi imaju želju da započnu ozbiljnu vezu i moguće je da će nepromišljeno to i raditi. Vođeni strastima, mogu da uđu u vezu koja nema nikakvu budućnost.

Što se tiče poslovne sfere, pred vama su novi projekti i novi zadaci. U startu, treba da iskalkulišete da li ste spremni na nove izazove. U suprotnom, može da se desi da počnete da radite, pa da naprasno odustanete, jer nećete moći toliko obaveza da podnesete. Poboljšanje se značajno osjeća u pravnim i administravnim poslovima. Finansije i dalje osciliraju, savjetuje se da ne ulazite u dugove i pozajmice.

Osjetljivi ste. Čuvajte se prehlada i virusa.

BLIZANCI

Blizanci koji su u vezi ili u braku u martu mogu da očekuju da će doći do poboljšanja donosa sa partnerom. Ambiciozni ste i imate velike planove koje ćete se truditi da ostvarite. Treba da se posvetite porodici i prijateljima, jer ste ih nepravedno zanemarili zbog poslovnih i privatnih obaveza. Partneru pružate podršku i oslonac, i sada je jako važno da zajedno mislite i radite. Brakovi koji su upali u monotoniju, mogu da očekuju pozitivne promjene krajem marta. Slobodni Blizanci upoznat će svoju srodnu dušu, na neočekivanom mjestu. To može biti novi kolega na poslu, i čovek kog prvi put srećete u prodavnici. Ljubavne vibracije su vam dugo falile i sada je pravi trenutak da se prepustite.

Kada je riječ o karijeri, situacija je stabilna i mirna, nema mnogo dešavanja na poslovnom planu. Mnogi Blizanci su usresređeni na uspjeh i na napredak, ali sada se sve odvija polako. Ostanite fokusirani, jer je moguće da ćete da napravite neke propuste na poslu. Ono na šta treba da obratite pažnju jesu finansije. Možda ste trošili više nego što treba u prethodnim mjesecima, i sada je vrijeme da skratite troškove i počnete da štedite.

Pojačan je stres. Odmarajte se više.

RAK

Rakovi u martu žele da budu dominantniji u vezi ili braku, pa može doći do nesuglasica. Želja za dominacijom javlja se iz razloga što se osjećate nezadovoljno i želite da promrdate partnera i svoju vezu. Takvo ponašanje prenosi se i na prijatelje i na porodicu. Ipak, sada je vrijeme da preispitate svoje stavove i da izbjegavate svađe. Pronađite mir, nađite način da se opustite i da uživate u svakom danu. Kontrolišite stes, inače će on uticati na svaki aspekt vašeg života. Ako ste slobodni, ovog mjeseca vas očekuju lijepa ljubavna dešavanja. Zaljubit ćete se i jasno ćete pokazati da li ste za ozbiljnu vezu ili ne. Veze u martu imaju budućnost, tako da ćete biti zadovoljni izborom.

Svi oni poslovni zadaci koje ste odbijali ili odlagali, u ovom mjesecu stižu i morat ćete sa njima da se suočite. Biće više posla i obaveza nego obično, ali uspjet ćete da sve uradite kako treba. Fokusirani ste na svoj uspjeh i napredak i ništa vas neće odvratiti od cilja. Finansije se poboljšavaju i ovog meseca imate mnogo dobitaka iz nenadanih izvora.

Mogući su problemi sa bubrezima.

LAV

Lavove ovog mjeseca očekuje harmonična atmosfera na ljubavnom planu. Imate mnogo planova i želja i trudićete se da sve to postignete što prije. Komunikacija sa partnerom je sjajna i lako možete da se dogovorite oko svega. Poboljšavaju se i odnosi u porodici, a imaćete ovog mjeseca i više vremena za zajedničke trenutke sa prijateljima. Slobodnim Lavovima se savjetuje da ne ulaze u vezu ukoliko nisu preboljeli stare partnere, jer će u suprotnom da budu povrijeđeni.

Karijerni tok ide baš onako kako ste planirali i sada je pravo vrijeme da svoje želje ispunite. Radit ćete na novim projektima i raduju vas novi izazovi. Ovog mjeseca treba da savladate svoj ego i da, ukoliko naiđete na prepreke, ostanete staloženi i sigurni u sebe. Nekad je najbolje na kratko se povući sa strane, da bi se sagledala cjelokupna sitiacija. Finansije su mnogo bolje nego prethodnih mjeseci, savetuje se štednja.

Savetuje se redovnije vježbanje.

DJEVICA

Zauzete Djevice imaju sjajan mjesec za ljubavne odnose i uspjet će konačno da poboljšaju komunikaciju sa svojim partnerom. Više ćete vremena provoditi sa prijateljima i porodicom i uživat ćete u zajedničkim aktivnostima. Razmišljat ćete i o proširenju porodice, što će još više uticati na poboljšanje odnosa između vas i partnera. Slobodne Djevice ovog mjeseca mogu da očekuju promjene na ljubavnom planu, jer će upoznati osobu koja će im privući pažnju i sa kojom će veoma brzo naći zajednička interesovanja.

Što se tiče karijere, ovog mjeseca treba da obratite pažnju na odnose sa kolegama i nadređenima, jer ako se upustite u svađe, to može negativno da se odrazi na reputaciju koju godinama gradite. Budite dostojanstveni i ne dajte da vas određene negativne stvari izvedu iz takta. Što se tiče finansija, mart je mjesec za vraćanje starih dugova, pa bi trebalo da izmirite sve obaveze i dugovanja koja imate.

Mogući su problemi sa varenjem, pripazite šta i koliko jedete.

VAGA

Zauzetim Vagama se u martu savetuju das budu tolerantnije, jer će u suprotnom imati problema na ljubavnom planu. Teško vam je da tolerišete greške partnera, a iz strasti i ljubomore, možete da kažete reči zbog kojih ćete se kajati. Jendo je sigurno – pre početka bilo kakve osude ili razgovora, smirite se i razmislite. Sagledajte situaciju iz više uglova i ne prenagljujte. Razmirice mogu da se stabilizuju krajem meseca, ali određene veze i brakovi neće izdržati ove turbolentne promene. Slobodne Vage mogu da očekuju da će imati više udvarača i više sastanaka ovog meseca.

Karijera je trenutno u stanju stagnacije i to vam nikako ne odgovara. Činite sve kako biste se pomerili sa te tačke, ali vam se čini da ne možete da uspete. Potrebno je vreme kako biste započeli nove projekte. Sada je najbolje da se posvetite sebi i da pronađete hobi ili izduvni ventil koji će vas osloboditi stresa. Finansije osciliraju i trebalo bi da izbegavate pozajmice i kredite u martu.

Skloni ste prehladama. Ojačajte imunitet.

ŠKORPIJA

Zauzete Škorpije će u martu mesecu razmišljati o svojim budućim potezima sa partnerom, pa je moguće da ćete ući u zajednički posao, što može doneti dosta novca i uspeha. Poverenje vam je na prvom mestu i treba vam neko pouzdan na koga ćete se u potpunosti osloniti. Partner je tu da vas saluša i da vam da podršku koja vam je potrebna. Uživaćete u harmoničnom odnosu u martu mesecu! Sada je pravo vreme da poboljšate i odnose sa članovima porodice. Ako ste slobodni, upoznaćete osobu koja je veoma zainteresovana za vaš svet i sa kojom možete da vodite duge razgovore. Moguće je da će se roditi emocije između vas.

Što se tiče poslovne sfere, u martu vas čeka mnogo posla, ali i dosta više novca nego što ste očekivali. Novac vas motiviše da nastavite da radite marljivo i odano. Moguće je da ćete dobiti nove ponude i da ćete prihvatiti da radite više poslova odjednom. Biće to za vas teško, ponekad naporno, ali će se definitivno isplati.

Zdravlje je stabilno, ali su mogući bolovi u vratu i kičmi.

STRIJELAC

Strijelčeve u martu očekuju promjene na ljubavnom polju, posebno ako su u braku. Postali ste netolerantni na laži i manipulaciju, pa ako osjetite to od strane svog partnera, moguće je da će doći do ozbiljnih svađa i razmirica. Spremni ste na kompromise i na duboke razgovore koji će dovesti do rješavanja problema u vašoj vezi. Svjesni ste da je za sve potrebno vrijeme i trud. U ovom periodu je najbolje da se posvetite sebi i preispitate svoje stavove. Ako ste u mogućnosti, idite na kratak odmor gdje ćete usjpeti da saberete svoje misli. Ako ste slobodni, ovog mjeseca nećete ulazi u ljubavnu vezu jer vam odgovara da budete sami i da slobodno vrijeme provodite sa prijateljima.

Poslovna sfera je odlična u martu i prilike treba da iskoristite na najbolji način. Ako želite da radite u inostranstvu ili da obnovite poslovne veze sa nekim iz dalekih zemalja, sada je pravo vrijeme da to učinite. Značajan pomak i uspjeh očekuje se na poljima edukacije, menadžmenta i prodaje. Budite sigurni u sebe i borite se za svoje ciljeve. Bićete ponosni na sebe ako ostvarite zadate ciljeve i ispunite zadatke. Finansije su stabilne i time ste zadovoljni.

Zdravlje je dobro i stabilno, imaćete dosta energije.

JARAC

Jarčeve ovog meseca očekuje sjajna komunikacija sa partnerom i poboljšanje odnosa. Imajte na umu da treba da zadržite pozitivnu energiju i da se fokusirate na stvaranje novih zajedničkih ideja. Motiviše vas planiranje budućnosti, pa je moguće da ćete otići na zajedničko putovanje gde ćete se posvetiti jedno drugom. Čini se da ste zaljubljeni kao prvog dana i uživajte u ovom osećaju! Ako ste slobodni, očekuje vas veoma dinamičan mesec na ljubavnom polju. Moguće su kratke avanture pune strasti i uživanja!

Spremni ste za rad na novim projektima! Novi poslovni izazovi donose vam i priliv novca koji treba pametno uložiti. Imajte na umu da ćete ovog meseca najbolje proći ukoliko se bavite poslovima iz oblasti komunikacija ili zdravstva. Dobar je mesec i za pokretanje privatnog biznisa i ta ideja vas naročito raduje. Finansije su stabilne i veoma ste sigurni i opušteni po tom pitanju.

Što se tiče zdravstvenog stanja, potrebno je da se više krećete i da boravite što više u prirodi. To će prijati vašem umu i telu.

VODOLIJA

Zauzete Vodolije imaju priliku da poprave odnos sa svojim partnerom. Bolje se razumete i lakše komunicirate. Imaćete veću želju i potrebu da više vremena provodite zajedno. Bićete fokusirani na planiranje budućnosti i na nove projekte, bilo da je reč o novom poslu, hobiju ili kupovini nekretnine. Ti planovi vas motivišu na nastavite dalje i budete jedno drugom podrška. Ako ste slobodni, ovog meseca ćete upoznati zanimljivu osobu sa kojom imate mnogo zajedničkih tema. Moguće je i da će vam se bivši partneri vraćati u život, i to bi trebalo da izbegavate, jer se ponovo možete razičarati.

Kada je reč o karijeri, mart je za vas mesec u kome ćete započeti mnogo novih projekata, radićete na više strana. Istina je da ćete u jednom trenutku biti veoma umorni, ali rad će se isplatiti! Moguće je napredovanje na sadašnjem poslu, ali i dobijanje ponuda za nove poslove. Sada je trenutak da vidite kojim će tokomići vaša karijera i na šta želite da se usmerite. Finansije se poboljšavaju, savetuje se umerenije trošenje novca.

U martu pripazite na alergije, na bolesti sinusa i respiratornih organa.

RIBE

Zauzete Ribe će ovog mjeseca osetiti napetost u vezi ili braku. Veoma ste zauzeti poslovnimi privatnim obavezama, pa ne stižete da posvetite vrijeme partneru. To može da stavi na test vašu vezu i da stvori nesuglasice i probleme. Treba da prestanete da miješate privatne i poslovne probleme i da budete opušteniji kod kuće. Poboljšava se odnos sa članovima šire familije, i sada su vam potrebni savjeti i motivacija koju možete jedino da dobijete od njih. Pred vama je težak emotivni period koji stavlja na test emocije koje dugo gajite. Razmislite, možda je vrijeme za promjene. Ako ste slobodni, u vaš život ulazi osoba koju ste upoznali preko određenih zajendičkih aktivnosti. Moguć je ulazak u vezu kojoj vi određujete tok. Ovog mjeseca ništa ne ide polako, pa budite spremni na ljubavne izazove.

Na poslu vas čekaju razne prepreke i čini se da se da ste umorni i iscrpljeni i da nemate nimalo motivacije da se borite za svoje mjesto. Savjetuje se da budete opušteniji i da dva puta razmislite prije nego što donesete krupnu odluku. Za vas, ovo nije idealan mjesec za započinjanje novih poslova, pa je najbolje da budete zahvalni na onome što imate i da se potrudite da zadržite trenutni posao. Ovaj period će proći, i morate ostate fokusirani i staloženi do kraja.

Mogući su problemi sa nagomilavanjem kilograma, pa je dobro da pripazite na ishranu. Izbjegavajte nezdravu hranu i slatkiše, prenosi “Mogu ja to sama“.

Facebook komentari