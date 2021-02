Britanski znanstvenici: Novi soj bi mogao biti znatno smrtonosniji od običnog virusa

Znanstvenici su u petak objavili nove rezultate više studija te procjenjuju da bi novi soj, poznatiji kao B.1.1.7., mogao biti od 30 do 70 posto smrtonosniji nego originalni virus.

Već je ranije otkriveno da se novi soj brže širi, a premijer Boris Johnson ranije ovog mjeseca najavio je da se “možda može povezati i s povećanjem stupnja smrtnosti”. prenosi “Index“.

Business Insider piše da je u objavi znanstvenika sada ta teza i potvrđena, ali oni naglašavaju da je potrebno provesti još nekoliko podrobnijih studija do konačnog zaključka vezanog uz novi soj i smrti.

Britanski soj dosad je detektiran u najmanje 82 države, piše The New York Times. Između ostalih, odnedavno i u Hrvatskoj.

