Muškarac (28) dnevno unosi 5000 kalorija: ‘Želim doći do 250 kilograma i izgledati poput medvjeda!’

Pudge je naime pripadnik gay subkulture koja idealizira velike, takozvane ‘bear’ muškarce, zbog čega se već namjerno udebljao 70-ak kilograma: s 18 godina težio je nešto manje od sto kilograma, a sada ima preko 170 kg, nosi XXXXL košulje i prema indeksu tjelesne mase spada u ‘bolesno pretili’ dio populacije.

– Iako sam se zbog gay pokreta počeo namjerno debljati, debljina mi je s vremenom postala stil življenja – kaže Spartan. A premda se svaki liječnik kojeg posjeti zabrine zbog njegove kilaže, on kaže kako je ‘fleksibilniji od većine ljudi normalne građe’. Razlog tome je, smatra, to što se za razliku od većine, on, debljao na ‘zdravi način’.

– Još kao dijete divio sam se velikim ljudima, i prije nego su me počeli seksualno privlačiti – ispričao je Spartan koji je košulju tada punio jastucima, da izgleda što puniji i veći. No, nisu svi dijelili njegovu fascinaciju pa je, priča, poprilično zabrinuo svoje roditelje kad je prije kraja srednje škole dosegao težinu od preko 130 kg. Ubrzo, negdje u tinejdžerskim godinama, otkrio je kaže gay zajednicu u kojoj je pronašao sebe – zajednicu ‘krupnih “bear” muškaraca’.

– Studirao sam vani i hranio se u menzi gdje bi za ručak uzeo par pizza ili 5, 6 velikih hamburgera i uvijek se vratio po još, dok su drugi u nevjerici gledali gdje ću s tim – priča on, a što je više jeo, apetit mu je bio sve veći.

Uobičajena mu je večera u studentskim danima, prisjeća se ovaj analitičar podataka, bila dvije jumbo pizze koje bi ‘zalio’ shakeom i rastopljenim sladoledom s ekstra šlagom.

Internist doktor Giuseppe Aragona kaže da se čovjek može brzo udebljati, ali teško da si s tim neće naštetiti.

– Konzumacija velikog broja kalorija u kratkom vremenskom periodu može uzrokovati brojne probleme i povećati šanse za niz bolesti i stanja, poput npr. stalnih bolova u zglobovima ili upale zglobova – kaže dr. Aragona. Isto tako, dodaje, naglo debljanje može biti i pravi šok za organizam, a višak masnoća dobivenih u kratkom periodu gotovo će sigurno poremetiti mnoge vitalne tjelesne procese.

– I ne samo to, ako postanete pretili ili bolesno pretili s indeksom mase većim od 30, izlažete se riziku ranog oboljenja od srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa, raka i depresije – objasnio je liječnik za Metro.uk.

