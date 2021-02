Sve više ljudi ovo radi! Kad krenete na spavanje, jednu nogu stavite na pod – EVO ŠTA ĆE SE DESITI

Bright Side je odlučio podijeliti nekoliko korisnih savjera

1. Napnite mišiće da biste zaspali ako se probudite usred noći.

Možete ležati u krevetu satima pokušavajući zaspati, ali ništa ne uspije jer je sve u vašem tijelu napeto. Isprobajte ovaj trik:

Radite od nožnih prstiju do čela i opuštajte sve mišiće postupno.

Čvrsto napnite svaku skupinu mišića 5 sekundi. Zatim se opustite

2.Neka vam soba bude hladna kako ne biste imali noćne more.

Ako volite kad je temperatura vaše spavaće sobe topla, to može biti loša navika. Prohladna sobna temperatura jedan je od najvažnijih čimbenika dobrog sna, kažu istraživači.

Najbolja temperatura u spavaćoj sobi je približno 18,3 ° C. No, liječnici preporučuju držanje između 15,5 ° C i 19,4 ° C između 60 ° F i 67 ° F, ovisno o tome što vam je ugodnije. To je zato što je tijelo programirano da navečer snižava temperaturu. Ako hladnjak postavite u hladniji način, to djeluje kao signal vašem tijelu da je vrijeme za spavanje.

3.Stavite jedno stopalo na tlo ako vam se zavrti u glavi.

Ponekad možemo zavrtjeti u glavi dok pokušavamo zaspati. Ali bacanje i okretanje ulijevo i udesno može stvari pogoršati. Dovoljno je staviti jednu nogu na zemlju dok ležite na leđima. To će pomoći vašem mozgu da preračuna vaš položaj i vrtoglavica će nestati.

