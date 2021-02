Osobine koje krase prave džentlmene

Oni koji imaju takav imidž i drugi koji su oni pravi džentlmeni. Prvi tip je onaj muškarac koji je uspio savladati sve potrebne elemente koji čine džentlmena. Oblači se sa stilom, ima dobro poznavanje bontona i lijepih manira, lijepo priča i pomaže ljudima.

Ovo je u stvari lažan i egoističan tip džentlmena koji nije iskren. Njega u stvari ne zanimaju tuđe potrebe, sklon je ogovaranju i osvetoljubive je prirode. Pravi džentlmen će učiniti sve da pomogne drugima. Emptija je jedna od njegovih najboljih kvaliteta.

Uvijek će saosjećati sa drugima i biti im podrška. Kod današnjih muškarac veoma rijetko srećemo empatiju, jer mnogi smatraju da ona nije za muškarce. Mnogi muškarci u današnje vrijeme u želji da budu face, zaboravljaju na bonton i lijepe manire.

Sa druge strane, i žene često pogrešno tumače lijepe manire, pa kad muškarac pokuša da se lijepo ponaša prema njoj, ona misli da je on kenjkav, ženskast i slično. Takođe, često žene kada dobiju cvijeće misle da je njihov muškarac nešto skrivio i ne prepoznaju lijepe geste.

Prava je rijetkost vidjeti muškarca koji pridržava vrata svojoj ljepšoj polovini ili joj drži kaput dok se oblači. To uglavnom možemo još vidjeti kod starije gospode. Iako to ima neku posebnu draž, teško ćemo to doživjeti sa današnjim generacijama.

Osobine koje krase istinskog džentlmena: 1. Pravi džentlmen voli svoju ženu onakvu kakva jeste i poštuje je zbog toga. 2. Pravi džentlmen će se uvijek u potpun osti posvetiti vezi. 3. Pravi džentlmen će svoju partnerku uvijek zaštititi fizički i emotivno.

4. Pravi džentlmen uvijek inspiriše i ispunjava svoju partnerku. 5. Pravi džentlmen će uvijek preuzeti inicijativu. 6. Pravi džentlmen će uvijek donijeti ispravnu odluku bez obzira koliko teška ona bila. 7. Pravi džentlmen će uvijek preuzeti odgovornost za svoje odluke i postupke.

8. Pravi džentlmen uvijek kaže ono što misli. 9. Pravi džentlmen će uvijek biti uz svoju partnerku i uvijek će se zauzeti za nju i njihovu vezu. 10. Pravi džentlmen uvijek radi na sebi i time čini i sebe i svoju bezu boljima

