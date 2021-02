“VRISAK HARISOVE MAJKE ODJEKNUO JE ULICOM”: Oglasio se pjevač i otkrio šta se desilo, AUTO NALETJELO IZNENADA

Saobraćajka se dogodila u blizini njegove rodne kuće i to kada je krenuo do prodavnice, a kako je pevač jednom prilikom ispričao, u momentu kada se nezgoda dogodila vrisak njegove majke odjekivao je ulicom, jer nije mogla da vjeruje šta se desilo.

– To je najgore životno iskustvo koje sam imao. I danas se sjećam tog dana kao da je juče bio. Nezgoda se dogodila u blizini moje kuće kada sam izašao do prodavnice da kupim sličice za album. Na mene je velikom brzinom naletio vozač koji me je toliko jako udario da sam letio nekoliko metara. Kad me je majka vidjela kako ležim nepomično, nije mogla da prestane da plače – ispričao je Haris svojevremeno za medije.

Njega su tada u nesjvesnom stanju prebacili u bolnicu, gdje su ga ljekari jedva spasli.

Pjevač je naveo da od tada taj dan proslavlja kao svoj drugi rođendan i često kaže da ga je taj događaj promijenio, te da da od tada živi svaki dan kao da je posljednji.

