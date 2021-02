Horoskop – upoznat ćete novo lice ljubavi: Evo kakve burne emocije i strasti nas očekuju dok je Venera u Vodoliji

Venera je planeta koja utiče na naše ponašanje, emocije i odnose. Kada ona mijenja znak, atmosfera među ljudima i u odnosima se takođe menja. Ovog puta će Venera u Vodoliji biti do od 1. do 25. februara, a kakve nam to promjene Venera u Vodoliji donosi, kakve burne emocije i strasti nas čekaju, u nastavku nam otkriva astrolog Nataša Panić.

Detalji vas čekaju u nastavku.

Njenu energiju povezujemo sa našim emotivnim djelom, pa nekad ni sami ne možemo objasniti promjenu u odnosu prema nekome ili nalete neke tuge, radosti, strasti. Odjednom drugačije gledamo na nekoga, jer iskra strasti za tren obuzme naše tijelo, misli i želje. Sve je drugačije u nama, iako se oko nas nije ništa promijenilo. Ova planeta je veoma važna za nas zemljane, jer njena energija u nama budi ljubav. Ljubav, zadovoljstvo, sreću, strast, uživanje, hedonizam, senzualnost, nježnost, poljubac, zaljubljenost, flert, uživanje …sve u nama Venera pokreće, a tren kad dolazi do promjena u nama je povezan sa promjenom znaka ove vladarke ljubavi i emotivnog zadovoljstva. Od 1. februara mijenja se atmosfera u ljubavnom pogledu.

Mijenjaju se odnosi, komunikacija i osjećaji vezani za emotivnog partnera. Ovog puta Venera ulazi u muški, vazdušni znak, koji je povezan sa intelektualnim delom nas. A to znači da ćemo više biti povezani sa prijateljskom ljubavi prema drugima, nego da ćemo izgarati u strastima i nekim emotivnim zavrzlamama. Dakle, kreće period opuštenog druženja, pojačane potrebe da se pomaže prijateljima, da širimo ljubav i poruke mira preko društvenih mreža, a razgovori će biti uglavnom povezani sa društvenim aktuelnim dešavanjima i tokovima, te kako mi u tim tokovima možemo pronaći ono što svako zove ljubav.

Venera u Vodoliji je djevojka u farmerkama i bijeloj majici, koja nosi transparent na kome piše – vodite ljubav, a ne rat. To je djevojka drug, ona koju možete probuditi u sred noći za pomoć znaćete da će vam je i pružiti. Bezrezervno. Djevojka koja je najbolja za sve, ali sama sa sobom ne može dugo jer ne zna bez društva i prijatelja. Borac za ljudska prava, očuvanje prirode, udomljvanje napuštenih životinja, ona koja uvijek prve digne glas i kaže ono što svi žele da kažu a ćute. Djevojka koja ne može biti dugo u vezi, jer to zapravo ne zna. I ne želi, tačnije, jer Vodolija je znak pobune i slobode, borbe protiv sistema, konvencionalnosti, viših vrijednosti za dobrobit čovječanstva i živi u nekom višem svetu, koji treba tek da dođe. A to je svijet jednakosti, svi za jednog jedan za sve. Često dobija udarce sudbine. Biva ostavljena, više puta. Ali i to ona razumije. Jer joj je jedan na jedan stran. Ona voli sve oko sebe, a najviše drugare.

Najteže je ovoj Veneri da uživa u sebi, zapravo. Jer ona ne mora da dobije ljubav, ali drugi moraju. Svi, prijatelji, poznanici, komšije. Lijepa djevojka, bez šminke, uvezane duge kose, jednostavna, nekad i pretjerano mršava, svima na usluzi ne želi da bude viđena ili primjećena kao predmet požude. Možda što misli da i nije važan pol osobe, da bi bila čovjek. Možda i što su roditelji htjeli sina. Možda što ima preveliki koeficijent inteligencije i ne može da se uklopi u standard. Šta god da je, ona je djevojka iz komšiluka, drug, prijatelj i čovjek.

Ovog puta Venera pravi mnogo intenzivnih odnosa sa drugim planetama, dok bude prolazila kroz znak Vodolije. Interesantno je da će baš ovog februara, dok bude Mlad Mjesec u Vodoliji , 11. 2. biti čak šest planeta u ovom znaku, a Venera će sa svima praviti konjukcije. Sa Saturnom, 6.2, sa Jupiterom 11.2, Merkurom, 13.2, koji usput rečeno ide unazad, te ova konjukcija može biti interesantna za sve završene veze i ljubavi iz prošlosti kao neki test, razgovor ili susret, koji će oboje zaintrigirati i natjerati na razmišljanje, da li je stvarno sve gotovo, između njih.

A opet oni su drugari i pitanje je šta je važnije, drugarstvo ili dublje emocije i vezivanje. Ipak, 19 i 20.2 Venera pravi loš aspekt sa Marsom, a pre toga i sa Uranom, pa će biti dosta prekida, naglih i neočekivanih izazova u vezama, raskida ili nekih čudnih veza, odnosa, slučajnih susreta, koji će sve navesti na emotivno preispitivanje, sumnju i potrebu za promenom odnosa. Srećom da je ova Venera u vazdušnom znaku te će fokus, na generalnom ali i na ličnom planu , najvjerovatnije biti okrenut ka borbi i pravima djevojaka, žena, novih zakona, koji bi trebalo da budu u njihovu korist i izvojevani.

Puno planeta u Vodoliji (ovoliko ih je bilo zadnji put 1962 u februaru) nosi poruku koja može biti pročitana, kroz simboliku ovog znaka, na vodolijanski način – sve što ne radi u interesu čovječanstva treba da se sruši. Bude li se ljudi, pita se ova Venera i svom snagom ide u prve redove, glasno protestuje i viče i tu se najbolje osjeća, osjeća smisao svog bića upravo na tom mjestu sada. Za novo sutra, za novo doba!

Sve do 25.2 djevojke neće biti toliko zainteresovane za lične priče i emotivne izlive strasti i uživanja u dvoje. Pustite ih da iskažu ono što žele da kažu, jasno i glasno, podržite ih. Jer će vam one to vrlo rado vratiti od 25. februara kad Venera ulazi u senzualni, osjetljivi, ženski, vodeni znak Riba, gdje se ona osjeća kao na svome, pa i više, egzaltirano. Uživajte u promjenama i prihvatite ih sve, jer one nas mijenjaju, traže od nas da se razvijamo i tražimo najbolje verzije sebe. Svaka promjena je šansa za novi početak, baš kao i svaki dan koji nam je dat. Ljubav je jedina istina, to nam poručuje Venera, bez obzira kojim jezikom priča, tačnije kojim znakom prolazi, jer sve su to različiti načini na koji nam se ona obraća, ali suština je ista – volite sebe, svoj život i promjene u kojima ste, prenosi portal “Mogu ja to sama“.

