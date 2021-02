Krava prodata za više od pola miliona KM: Pametna je, puna stila i ima “faktor X”

Krava nazvana Posh Spice, po tituli koju je Victoria Beckham nosila u ženskom pop sastavu Spice Girls, prodata je u petak.

Krava pasmine Limousin iz Shropshirea, čije je puno ime Wilodge Poshspice, potomak je nagrađivanih goveda, prenosi “Faktor“.

Njena majka Milbrook Gingerspice, također nazvana po “spajsici”, držala je dosadašnji britanski i evropski rekord postavljen 2014. godine.

BBC prenosi izjavu vlasnice Christine Williams koja je rekla da je prodaja bila “poput dobitka na lutriji” i da je konačna cijena “nevjerovatna”.

Za jednogodišnju kravu kazala je da je “pametna i puna stila”, a visoku cijenu pripisuje i određenom “faktoru x”.

The record breaking cow, named after a Spice Girl, was sold at auction in Carlisle.https://t.co/948JPJpadC

— BBC Radio Cumbria (@BBC_Cumbria) February 4, 2021