Znate li šta je zaista karmička veza – Odnos koji niko od nas nužno ne želi ali ga svi imamo

To je vrsta odnosa koji niko od nas nužno ne želi, ali je svi imamo. Prepoznati takvu vezu nije uvijek lako, ali postoje određeni znakovi koji nam mogu pokazati da smo sreli nekoga zbog koga osjećate nešto što nikada prije niste osjetili.

1. Ljubav na prvi pogled; Bez obzira da li vjerujete u ljubav na prvi pogled ili ne svejedno je. Ako vas je neko privukao iz razloga koji ni sami ne znate da opišete i objasnite riječima, velika je vjerovatnoća da je u pitanju karmička veza.

2. Vaša veza je emocionalni ringišpil; Karmička veza će vas redovno gurati u ciklus stalnih uspona, padova i nivoa koje u normalnim vezama ne možete da doživite. 3. U karmičkim vezama smo često ovisni o partneru; Biti u ovakvom odnosu nije uvijek lako, osim ako ste cijelo vrijeme sa svojim partnerom.

Često osobe koje su u ovisnoj vezi počinju imati iskrivljenu sliku o sebi te su fizički i emocionalno ovisne o svom partneru i vezi. 4. Karmičke veze često ne traju; Karmičke veze su poznate po tome što ili traju ili ne traju. Ponekad, iako znate da to možda nije ono što vama odgovara, ne možete a da se ne vratite jedno drugome.

Karmičke veze imaju svoju svrhu i one su izvor rasta za one koji su u njoj. Često je karmički partner veoma sličan vama, a to vam daje priliku da analizirate sebe i steknete osjećaj svjesnosti koji vam daje priliku da promijenite sebe. U krmičke veze obično ulazimo sa ljudima kojima je svrha da nas nauče neku lekciju.

Iako ljubav u takvoj vezi može biti jaka, ona je istovremeno i sebična i nije joj suđeno da traje. Kada smo u karmičkoj vezi to ne znači da smo pronašli svoju srodnu dušu. Srodne duše su one zbog kojih želimo postati bolja osoba, ali ne zbog sebe, već zbog svoje srodne duše. Kada smo u karmičkoj vezi više nam je stalo do sebe nego do partnera, dok je sa srodnom dušom stvar potpuno suprotna,piše Infpult

