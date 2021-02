Evo zašto biste pod hitno trebali prestati koristiti svoj mobitel dok ste na WC-u

Može potaknuti širenje puno štetnih bakterija

Nedavno istraživanje pokazuje da su telefoni prljaviji od same WC školjke, što je prilično odvratna činjenica. Utvrđeno je da su mobiteli prekriveni E. coli, a ova štetna bakterija povezana je s crijevnim problemima poput trovanja hranom. No to nije jedina bakterija koju možete pokupiti u kupaonici. prenosi “Index“.

Možete povećati šanse za dobivanje hemoroida

To se vjerojatno događa zbog količine vremena provedenog na WC-u i vršenja pritiska na vaše organe.

Iako je potrebno više istraživanja kako bi se potvrdila ova veza, slučajevi hemoroida porasli su od uvođenja pametnih telefona. Stoga, premda vas tipkanje po mobitelu dok ste na WC-u ponekad može opustiti, možda tako nesvjesno uzrokujete neke neugodne zdravstvene probleme.

Može ograničiti sposobnost razmišljanja

Mobiteli zapravo prekidaju našu koncentraciju i razmišljanje, ograničavajući našu sposobnost rada na problemu, čak i kad ih ne koristimo ili su isključeni.

