Ogromna količina morske pjene prekrila obalu, uvukla se i u unutrašnjost grada

Društvenim mrežama kruže snimke na kojima je pjenom u potpunosti prekrivena gradska riva.

Nekoliko ljudi ohrabrilo se na šetnju, boreći se s vjetrom i pjenom koja im je dosezala gotovo do koljena.

Pjena je nastala od mješavine morske vode i organskih ostataka.

Dio pjene prekrio je plažu u Brayu, a veliku količinu otpuhao je vjetar dublje u grad.

Ireland’s Bray Seafront today.

Hope everyone is staying safe.

*I don’t know who to credit for this video, but if anyone knows just tag. My sister is there now – looking from afar and has never seen it like it in Bray before! pic.twitter.com/eijJXAd1Cl

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) January 30, 2021