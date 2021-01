Djevojka (24) ispričala: “Svaki dan čistim do 1 ujutro, dok moj dečko ništa ne radi – i draže mi je tako”

Kada je riječ o čišćenju, puno žena misli da muškarci jednostavno ne pomažu dovoljno, ali Emily Saunders je to draže. Njezin partner James Preston rijetko pomaže oko kućanskih poslova, ali to 24-godišnjoj mami sasvim odgovara, jer voli čišćenje.

Emily živi s Jamesom (24) i njihovom djecom Elijom (2) i Finleyem kojem je šest mjeseci, a svaka briga o kućanstvu pada na nju, kako piše “The Sun”.

– Kada drugi čuju da moj dečko gotovo dvije godine nije očistio kupaonicu, zaprepašteni su, ali nije me briga. To nije njegov posao. U stvari, kućanski poslovi općenito nisu njegov posao. Radim sve – ustajem u 7 sati i stanem tek u 1 kada sve završim. Kuham, čistim, usisavam, brišem prašinu. James radi na poslu pa doma ne treba ništa raditi. Mislim da je to najbolje i najpoštenije jer je on iscrpljen kada dođe kući – objasnila je Emily.

Upoznali su se u jednom pubu 2017. godine, a samo sedam mjeseci nakon, Emily je ostala trudna. Tada su odlučili da će dati otkaz na poslu i ostati doma kako bi se brinula o njihovoj djeci.

– Nisam kritična prema majkama koje rade, ali mislim da djeci koristi kada su im majke kod kuće i kada znaju da se o njima brine osoba koja ih najviše voli – ispričala je. Iako nema posao, Emily je počela studirati pravo na sveučilištu. Želi postati odvjetnica pa često uči i čita nakon 23 sata. Ako postigne svoj san, i dalje će obavljati većinu kućanskih poslova, ali nada se da će biti manje posla jer će joj djeca biti starija.

– Većinu dana provodim u stalnom ‘vrtlogu’ čišćenja, odlaganja igračaka i pranja rublja. Teško je, ali stvarno želim čistu kuću kad se James vrati oko 17 sati. Kad stigne kući, malo se opusti, a zatim napravi nama večeru, dok ja pospremam. James ne nudi pomoć, ali želi da mu kažem ako je trebam, no rijetko to činim – rekla je Emily.

– Živcira me kad ljudi kažu da sam staromodna. Uživam u onome što radim. Volim čistu kuću, uživam u čišćenju i to je moj izbor. Još uvijek mogu sve ovo i biti feministica – zaključila je, prenosi “Večernji“.

