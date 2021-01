Ženska sudbina je određena već po rođenju: Skromne žene se rađaju u julu, nezavisne u avgustu

Januar: Januar je mjesec u kojem se rađaju najupornije žene. One ne vole da pretjeruju ni u čemu i nikada se ne žale. Sve svoje probleme riješavaju same, dostojanstveno i nezavisno. One takođe imaju talenat za kuhanje, ali ne troše mnogo vremena na održavanje i čišćenje kuće.

Februar: U februaru se rađaju istrajne, tvrdoglave i osjećajne žene. Ove žene imaju sposobnost da osvoje svijet. Imaju veoma viskoku samokontrolu, ali i težak karakter. Ne razbijaju glavu problemima i ne plaše se poteškoća. Znaju kako manipulisati ljudima, pa im to može biti od pomoći kada je u pitanju karijera. Mart: Žene rođene u martu su veoma osjetljive i ranjive.

Ponekad su veoma tvrdoglave, što često može skupo da ih košta. Često im je, zbog njihove skromnosti, teško da postignu uspijeh. Zbog svog šarma i nježnosti koje im je priroda dala, veoma su privlačne muškarcima. April: U aprilu se rađaju žilave, odlučne i veoma smjele žene.

One znaju šta im je potrebno kako bi postigle ono što žele. Kod njih dominira razum, pa osjećanja stavljaju u drugi plan. Maj: U ovom mjesecu se rađaju odlučne, nezavisne i zahtjevne žene. One vam nikada neće zaboraviti ako ste se loše ponijeli prema njima, iako mogu da vam oproste.

Žene rođene u maju su vođe i često se nalaze na vodećim pozicijama. Ponekad im je veoma teško da nađu životnog saputnika. Jun: Mjesec jun je mjesec u kome se rađaju veoma pažljive žene. One su nesigurne i ranjive, ali veoma dobre osobe.

Uvijek se trude da izbjegnu sukobe i svađe jer ih ne vole i spremne su da urade sve samo da očuvaju mir u kući. Jul: U julu se rađaju stidljive žene. Često im život zavisi od trenutnog raspoloženja. Veoma su skromne i romantične. U stanju su da dožive veoma duboka osjećanja, ali i da ih pažljivo skrivaju.

Ovim ženama su dom i porodica na prvom mjestu. Avgust: Ponosne i nezavisne žene se rađaju u avgustu. Imaju veoma veliku želju za moći uprkos svojoj dobroti i plemenitosti. Često mogu biti žrtve obmana. Veoma su iskrene, pristojne i vole da uživaju u pažnji koju joj drugi ljudi posvećuju.

Septembar: Žene rođene u septembru su emotivne i temperamentne. Ponekad znaju biti sebične i pomalo škrte, pa im može biti teško da se rastanu od novca. Često su veoma ljubomorne. Veoma su uredne i znaju dobro da kuhaju. Oktobar: U oktobru se rađaju odgovorne i inteligentne žene.,piše Infpult

One sve svoje odluke donose sa velikom pažnjom. Čvrsto se drže svojih principa, a prevara je nešto što nikada ne mogu da oproste. Uvijek će se truditi na sve načine da sačuvaju porodicu i dobre odnose u njoj. Novembar: Žene rođene u novembru su poznate po svom oprezu, ali sebičnosti.

Imaju veoma jaku ličnost i jaku intuiciju. Imaju jako strastven temperament, a njihova ljubav je jaka i duboka. Decembar: Žene rođene u decembru su veoma emotivne, ali imaju veoma eksplozivan karakter. Ove žene uvijek uspiju da savladaju sve prepreke koje im se nađu na putu. Uporne su, neustrašive i nezavisne. Takođe su veoma društvene i romantične te su veoma odane prijateljice.

Facebook komentari