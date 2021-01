Ko se najviše se*sa, ko ne voli oralno, ko je mazan, ko je spor, a ko prebrz: Od građevinaca do IT-evaca – muškarci su u seksu drugačiji!

Kad pomislite da ste čuli baš sve, eto vijesti, tačnije istraživanja koje će vas iznenaditi.

Naime, 400 udatih žena učestvovalo je u istraživanju magazina “Redbook”, a rezultati koji su dobijeni pokazali su da bi zanimanje kojim se bavi muškarac moglo imati utjecaja na njegove sposobnosti u krevetu.

Rezultati istraživanja pokazali su sljedeće:

Umjetnici

Njihove žene tvrde da su upravo oni najbolji ljubavnici. Oko 45 posto njih tvrdi da im je seksualni život odličan. Oko 100 posto ih je kazalo da se umjetnici potrude oko predigre. Međutim, 13 posto žena umjetnika požalilo se kako im se čini da predigra traje kao “vječnost”. Oko 73 posto njih u potpunosti uspije zadovoljiti svoje supruge.

Građevinari

Visokih 58 posto njih ima seks više od jednom sedmično – što je učestalo. 30 posto žena reklo je da bi voljele da su njihovi muževi građevinari ipak malo nježniji. Brojke pokazuju kako se građevinari najmanje trude oko oralnog seksa. Naime, čak 40 posto njih uopće ga ne pruža svojim damama. Ipak, supruge kažu da su vrlo “mazni” kada su u seksualnom, odnosno intimnom raspoloženju. Zaključno, 57 posto njih reklo je da je seks “odličan” ili “više nego dobar”.

Mali poduzetnici

Kod njih su najveće šanse da će u krevetu poželjeti isprobati neku novu seksualnu igračku (46 posto njih, dok je prosjek 28 posto za sve muškarce). Vole bičeve, lisice, vibratore… Sve žene malih poduzetnika kazale su da su kompatibilne sa svojim muževima kada je u pitanju trajanje seksa. No, njih 30 posto reklo je da bi voljele kada bi predigra trajala duže. Također, 36 posto žena malih poduzetnika uživa u seksu više od dva puta sedmično.

Arhitekti i inžinjeri

Visokih 71 posto uspije zadovoljiti svoju ženu u krevetu. Njih čak 92 posto brine o predigri, a 76 posto njihovih žena je reklo da seks traje taman dovoljno dugo da bude “savršen”. Slično kao i kod žena umjetnika, 12 posto njih požalilo se da predigra traje kao “vječnost”. Kod muškaraca koji se bave ovim zanimanja dva puta su veće šanse nego kod ostalih muškaraca da uvedu neku seksualnu igračku u krevet.

Menadžeri i direktori

Tolika moć, odgovornost, a nerijetko i ego, a tek 38 posto žena muškaraca koji se bave ovim zanimanjima vrlo su zadovoljne svojim seksualnim životom. Ipak, taj ih postotak svrstava na treće mesto. Zanimljivo je, s obzirom na prirodu njihovog posla, da ih se 45 posto jako voli maziti. A pazite sad ovo! Njih 74 posto je “dobro” ili “jako dobro” u oralnom seksu. Zaključak izvedite sami.

Muškarci u uniformama (vojnici, vatrogasci, policajci, poštari…)

Zamislite, čak 81 posto žena reklo je da im je kod njihovih muževa najseksi to što se brinu da je ona u potpunosti zadovoljena. Oko 84 posto njih jako je zadovoljno seksom, ali 25 posto otkrilo je da njihovi muževi potpuno preskaču predigru. Također, 35 posto njih dodalo je kako bi voljele da su im muževi više spremniji na nešto novo u krevetu.

Trgovci

Zaboravite sve što ste čuli ili mislili. Naime, upravo kod prodavača najveće su šanse da će se seksati svaki dan. Također, kod ovih muškaraca su tri puta veće šanse, nego kod ostalih muškaraca, da će poželjeti igrati uloge u krevetu.

Ljekari i medicinski radnici

Jako se vole maziti i jedni su od najromantičnijih muškaraca. Dobri su u oralnom seksu, ali jako loši u predigri. K tome, 36 posto žena medicinskih radnika kaže da su prebrzi u seksu, a neke su čak rekle i da bi njihovi muževi “mogli biti kandidati za Viagru”.

Učitelji i državni službenici

Oni najteže prihvataju “NE” od svojih supruga kada žele seks. Imaju seks češće od muškaraca koji se bave ostalim zanimanjima, a 100 posto njih trudi se oko predigre!? Ipak, njihove žene žale se da cijeli čin obave prebrzo.

Radnici u tvornicama

Oko 59 posto njihovih žena reklo je da bi seks mogao biti i bolji, a čak 20 posto njih istaknulo je da im je seks “loš”. Ipak, neki od njih veliki su avanturisti u krevetu. Vole eksperimentirati sa seksualnim igračkama.

IT stručnjaci

Žene informatičara žale se da će od njih najteže doći do seksa ako su one raspoložene, a oni baš i nisu. Također, u brakovima s IT-jevcima jako je malo oralnog seksa – i to s obje strane, a nema ni pretjerane maštovitosti u krevetu. Naime, baš nijedna žena nije rekla da joj je muž uveo seksualnu igračku u krevet. Jedino što su žene informatičara pohvalile je to što se većina njih želi maziti nakon seksa.

